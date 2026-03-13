Кремль розширює "тіньовий флот": розвідка розкрила нові плани Росії

Служба зовнішньої розвідки України заявила про плани Кремля збільшити кількість нафтових танкерів, які ходитимуть під російським прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Служби зовнішньої розвідки України.

Причина зміни стратегії

За даними розвідки, Москва пішла на такий крок через дедалі частіші затримання суден, що перевозять російську нафту в обхід санкцій.

Останніми місяцями подібні танкери все частіше затримують країни Європи та США.

Крім того, розвідка не виключає, що такі дії можуть бути пов'язані з можливою координацією між Росією та Іраном.

Йдеться про безпеку проходу суден "тіньового флоту" через райони військового конфлікту на Близькому Сході.

План перереєстрації десятків танкерів

Найближчим часом підсанкційна структура Російського морського регістра судноплавства планує провести ідентифікацію і технічний огляд близько 80 танкерів, після чого їх мають намір перереєструвати.

За даними розвідки, судна належать компаніям, зареєстрованим у різних країнах. Серед них - Сейшельські острови (35 танкерів), Китай (23), Азербайджан (13) і Самоа (8).

Також у списку є судновласники, зареєстровані у В'єтнамі, Індії, ОАЕ та на Маршаллових островах.

Можливі загрози для Заходу

В українській розвідці вважають, що збільшення кількості танкерів під російським прапором може полегшити впровадження на такі судна агентури російських спецслужб.

За оцінкою відомства, це може використовуватися для розвідувальної та диверсійної діяльності проти країн Заходу, особливо в регіоні Балтійського моря, через який проходить понад 40% морського експорту російської нафти.

Приклад використання "тіньового флоту"

У розвідці також нагадали про випадок із танкером BELLA 1. У січні 2026 року це судно, що перевозило нафту в інтересах Ірану і Венесуели, отримало російську реєстрацію після того, як було виявлено використання фальшивого прапора Гайани.

За оцінкою української розвідки, такі дії дають Кремлю додаткові можливості використовувати такі судна як інструмент гібридного тиску на країни Європи та інші держави Заходу.