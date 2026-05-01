Япония начала покупать нефть у России как альтернативу ближневосточной, - СМИ

23:10 01.05.2026 Пт
Подпадает ли эта закупка российской нефти под действие санкций?
aimg Валерий Ульяненко
Япония начала покупать нефть у России как альтернативу ближневосточной, - СМИ Иллюстративное фото: российская нефть должна прибыть в Японию 3 мая (Getty Images)
Японская компания Taiyo возобновила закупку нефти из России как альтернативу сырью с Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.

Четвертый по величине нефтепереработчик Японии Taiyo осуществил спотовую закупку сырья из российского проекта "Сахалин-2" на Дальнем Востоке. Запрос приобрести эту нефть поступил непосредственно от Агентства по природным ресурсам и энергетике Японии.

В компании Taiyo отмечают, что спотовая закупка с "Сахалин-2" не подпадает под действие международных санкций. Японская сторона подтвердила, что перевозки могут продолжаться без каких-либо санкционных рисков.

По данным сервиса MarineTraffic, танкер Voyager под флагом Омана уже отплыл с южного края острова Сахалин. Ожидается, что он пришвартуется в японской префектуре Ехиме в воскресенье, 3 мая.

Известно, что на само судно Voyager распространяются санкции США, однако нефтепереработчик уверяет в безопасности этой операции.

До начала войны США и Израиля с Ираном и фактического закрытия Ормузского пролива Япония на 95% полагалась именно на нефть с Ближнего Востока.

Нефть марки Sakhalin Blend легче ближневосточной. Компания Taiyo имела опыт использования сахалинского сырья еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину и заявляет, что сможет перерабатывать ее без проблем.

Напомним, новый пакет антироссийских санкций, который готовит Европейский Союз, должен заблокировать российский "теневой флот", который позволяет стране-агрессору получать доходы от нефти.

Отметим, Служба внешней разведки Украины заявила о планах России увеличить количество нефтяных танкеров, которые будут ходить под российским флагом.

