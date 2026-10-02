Японія планує розглянути передачу Україні ракет для Patriot

"В Японії існують певні юридичні обмеження, а також обмеження на рівні державної політики. Однак, під керівництвом прем'єр-міністра Такаічі, ми маємо намір ініціювати внутрішньоурядові дискусії щодо подальших кроків, використовуючи цей візит як каталізатор", - зазначив Онодера.

За його словами, нинішня зустріч з українським керівництвом - це продовження діалогу, який започаткований раніше.

14 вересня до України прибув з першим візитом спікер Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі.



Минулого тижня у Нью-Йорку відбулася зустріч на рівні лідерів між прем'єр-міністром Японії Санае Такаічі та президентом України Володимиром Зеленським, а цього разу місія з оборонної стратегії правлячої Ліберально-демократичної партії відвідала Київ і також успішно провела зустріч із Зеленським.

"Я відчуваю, що наразі ми перебуваємо на етапі, коли довірчі відносини між Японією та Україною невпинно зміцнюються. Що стосується розбудови цих відносин у майбутньому, ми плануємо провести відповідні консультації з Урядом Японії за підсумками нинішнього обміну думками", - підкреслив Онодера.