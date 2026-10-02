Япония планирует рассмотреть передачу Украине ракет для Patriot

В Японии планируют возобновить обсуждение о предоставлении или продаже Украине оружия, включая перехватчики для комплексов Patriot.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал депутат японского парламента от правящей Либерально-демократической партии, бывший министр обороны Японии Ицунори Онодера во время визита в Киев.
"В Японии существуют определенные юридические ограничения, а также ограничения на уровне государственной политики. Однако под руководством премьер-министра Такаичи мы намерены инициировать внутриправительственные дискуссии относительно дальнейших шагов, используя этот визит как катализатор", - отметил Онодера.
По его словам, нынешняя встреча с украинским руководством - это продолжение начатого ранее диалога.
14 сентября в Украину прибыл с первым визитом спикер Палаты представителей парламента Японии Эйсуке Мори.
На прошлой неделе в Нью-Йорке состоялась встреча лидеров между премьер-министром Японии Санаэ Такаичи и президентом Украины Владимиром Зеленским, а на этот раз миссия по оборонной стратегии правящей Либерально-демократической партии посетила Киев и также успешно провела встречу с Зеленским.
"Я чувствую, что сейчас мы находимся на этапе, когда доверительные отношения между Японией и Украиной постоянно укрепляются. Что касается развития этих отношений в будущем, мы планируем провести соответствующие консультации с Правительством Японии по итогам нынешнего обмена мнениями", - подчеркнул Онодера.
Напомним, этой зимойУкраине нуждается минимум 300 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина собирает сотню ракет по одной-две единицы напрямую от лидеров стран. Он подчеркнул, что США - единственная страна, которая могла бы помочь масштабно.
В то же время, Reuters сообщало, что в новый пакет военной помощи Украине США не включили ракеты для систем ПВО Patriot.
При этом администрация президента США Дональда Трампа собирается использовать в помощь Украине все 400 млн долларов, ранее одобренные Конгрессом.
А Зеленский во время встречи с представителями украинской общины в США заявил о достижении договоренности о новом пакете ракет для Patriot.