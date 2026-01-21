Японія оголосила про виділення 6 млрд доларів на підтримку Україні

Вона розповіла про результати першої офіційної зустрічі з послом Японії в Україні Масаші Накагоме. На ній обговорювалися й питання допомоги Україні.

Кондратюк наголосила, що Київ вже отримав від Токіо понад 2,5 тисячі електрогенераторів, понад 65 трансформаторів, 10 електрогенераторних установок, а також інше критично важливе обладнання для підтримки та відновлення енергосистеми.

Крім того, Японія додатково виділила близько 149 млн доларів на проєкти Програми екстреного відновлення України.

Загальна сума фінансової та гуманітарної допомоги Україні від Японії вже перевищила 15 млрд доларів.