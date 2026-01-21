Япония объявила о выделении 6 млрд долларов на поддержку Украины

Она рассказала о результатах первой официальной встречи с послом Японии в Украине Масаши Накагоме. На ней обсуждались и вопросы помощи Украине.

Кондратюк отметила, что Киев уже получил от Токио более 2,5 тысячи электрогенераторов, более 65 трансформаторов, 10 электрогенераторных установок, а также другое критически важное оборудование для поддержки и восстановления энергосистемы.

Кроме того, Япония дополнительно выделила около 149 млн долларов на проекты Программы экстренного восстановления Украины.

Общая сумма финансовой и гуманитарной помощи Украине от Японии уже превысила 15 млрд долларов.