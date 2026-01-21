RU

Экономика Авто Tech

Япония объявила о выделении 6 млрд долларов на поддержку Украины

Фото: Елена Кондратюк и Масаши Накагоме (facebook.com/kondratiukolena)
Автор: Валерий Ульяненко

Япония выделит Украине 6 миллиардов долларов на гуманитарную и техническую поддержку в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк в Facebook.

Она рассказала о результатах первой официальной встречи с послом Японии в Украине Масаши Накагоме. На ней обсуждались и вопросы помощи Украине.

Кондратюк отметила, что Киев уже получил от Токио более 2,5 тысячи электрогенераторов, более 65 трансформаторов, 10 электрогенераторных установок, а также другое критически важное оборудование для поддержки и восстановления энергосистемы.

Кроме того, Япония дополнительно выделила около 149 млн долларов на проекты Программы экстренного восстановления Украины.

Общая сумма финансовой и гуманитарной помощи Украине от Японии уже превысила 15 млрд долларов.

 

Помощь Украине

Напомним, Дания дополнительно выделяет 20 млн евро на помощь Украине в восстановлении энергообъектов после массированных ударов россиян.

Также Дания передала подержанное оборудование с электростанции Аснес в Калундборге. Оно имеет большую ценность для Украины, поскольку компоненты старых типов иногда поставляются очень долго или вообще больше не производятся.

Кроме того, 19 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что Украина уже получила энергетическую помощь от 17 стран.

В частности, Украине передавали генераторы, мобильные котельные, промышленные бойлеры и станции бесперебойного питания для обеспечения работы критической и социальной инфраструктуры.

Вчера, 20 января, премьер Юлия Свириденко рассказала, что еще четыре страны предоставят Украине пакеты энергетической помощи. В частности, в них войдут генераторы.

По ее словам, в ближайшие дни в Украину прибудут очередные грузы от Азербайджана, Словакии и Чехии. Ирландия на следующей неделе направит в Фонд поддержки энергетики Украины 25 млн евро.

