Данія виділяє 20 млн євро на енергетику України і вже передала цінне обладнання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Данії в Україні у Facebook .

У посольстві зазначили, що гроші розподілять таким чином:

80 млн данських крон (близько 10,7 млн євро) - до Фонду підтримки енергетики України, який координує закупівлю енергетичного обладнання для України.

30 млн данських крон (близько 4,02 млн євро) - через UNOPS Ukraine and East Europe (представництво Управління ООН, яке реалізує проєкти в Україні) на обладнання для захисту енергетичних об'єктів.

40 млн данських крон (близько 5,36 млн євро) - через партнерів, які, за оцінками, здатні якомога швидше надати екстрену допомогу Україні.

"Крім того, в Україну було передано вживане обладнання з електростанції Аснес у Калундборзі. Таке обладнання має велику цінність для України, оскільки компоненти старих типів іноді поставляються дуже довго, а іноді більше не виробляються взагалі", - додали в дипломатичному відомстві.

У посольстві наголосили, що Данія підтримує довгострокову безпеку України та дбає про те, щоб українські сім'ї жили в теплі впродовж зими, хоча в країні триває війна.