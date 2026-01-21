ua en ru
Данія виділяє 20 млн євро на енергетику України і вже передала цінне обладнання

Середа 21 січня 2026 15:47

Данія виділяє 20 млн євро на енергетику України і вже передала цінне обладнання
Автор: Іван Носальський

Данія додатково виділяє 150 млн данських крон (20 млн євро), щоб допомогти Україні відновити енергооб'єкти після масованих ударів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Данії в Україні у Facebook.

У посольстві зазначили, що гроші розподілять таким чином:

  • 80 млн данських крон (близько 10,7 млн євро) - до Фонду підтримки енергетики України, який координує закупівлю енергетичного обладнання для України.
  • 30 млн данських крон (близько 4,02 млн євро) - через UNOPS Ukraine and East Europe (представництво Управління ООН, яке реалізує проєкти в Україні) на обладнання для захисту енергетичних об'єктів.
  • 40 млн данських крон (близько 5,36 млн євро) - через партнерів, які, за оцінками, здатні якомога швидше надати екстрену допомогу Україні.

"Крім того, в Україну було передано вживане обладнання з електростанції Аснес у Калундборзі. Таке обладнання має велику цінність для України, оскільки компоненти старих типів іноді поставляються дуже довго, а іноді більше не виробляються взагалі", - додали в дипломатичному відомстві.

У посольстві наголосили, що Данія підтримує довгострокову безпеку України та дбає про те, щоб українські сім'ї жили в теплі впродовж зими, хоча в країні триває війна.

Допомога Україні в енергетиці

Нагадаємо, вчора, 20 січня, стало відомо, що ще чотири країни нададуть Україні нові пакети енергетичної допомоги. Серед них - Азербайджан і Словаччина.

Також нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Україна вже отримала пакети енергетичної допомоги від 17 країн.

