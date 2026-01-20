Україна отримає нові пакети енергетичної допомоги від 4 країн, - Свириденко

Ще чотири країни нададуть Україні пакети енергетичної допомоги. Зокрема, до них увійдуть генератори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлія Свириденко в Telegram .

За словами Свириденка, найближчими днями в Україну прибудуть чергові вантажі від Азербайджану, Словаччини та Чехії, до яких увійшли:

генератори;

трансформатори;

кабелі;

медичне обладнання;

інша гуманітарна допомога.

При цьому Ірландія наступного тижня спрямує до Фонду підтримки енергетики України 25 млн євро.

"Ми дякуємо всім нашим партнерам за постійну підтримку і вже надану допомогу: внески до Фонду підтримки енергетики України та резервне енергетичне обладнання", - зазначила Свириденко.

Вона додала, що всю допомогу спрямовують на відновлення тепла і світла в оселях українців та відновлення енергетичних об'єктів після надскладних обстрілів росіян.