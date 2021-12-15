Япония одобрила вакцину Moderna для повторных прививок от коронавируса людям старше 18 лет
Министерство здравоохранения Японии одобрило повторные прививки от коронавируса вакциной Moderna. Препарат рекомендовано использовать для людей старше 18 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, группа специалистов при японском Минздраве согласилась с тем, что препарат от коронавируса Moderna может использоваться для ревакцинации. Ожидается, что официально правительство Японии утвердит это решение в ближайшие дни.
При этом отмечается, что группа экспертов рекомендовала использовать вакцину Moderna для повторных прививок людям старше 18 лет.
Напомним, ранее в Японии начали тестировать систему проверки вакцинации против коронавируса с помощью распознавания лиц.
Отметим, группа японских исследователей заявила об эффективности вакцины, которую они разрабатывают, чтобы помогать ВИЧ-инфицированным.