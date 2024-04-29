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Понад 1300 окупантів та 37 артсистем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Понеділок 29 квітня 2024 07:45
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Понад 1300 окупантів та 37 артсистем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні Архівне фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 29 квітня, становлять 1320 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 467470 військових. Крім того, ЗСУ знищили 44 автомобілі та 37 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СтратКому ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 29.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 467 470 (+1320) осіб ліквідовано;
  • танків - 7285 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 14 007 (+16) од.;
  • артилерійських систем - 11 985 (+37) од.;
  • РСЗВ - 1051 (+1) од.;
  • засоби ППО - 778 (+2) од.;
  • літаків - 348 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9528 (+21) од.;
  • крилаті ракети - 2124 од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16 109 (+44) од.;
  • спеціальна техніка - 1974 (+3) од.

Понад 1300 окупантів та 37 артсистем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно просунулися в районі Велетенського (на південний захід від Херсона).

В Україні на фронті протягом доби сталося 131 бойове зіткнення. Ракетні війська вдарили по 1 району зосередження особового складу противника.

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Понад 1300 окупантів та 37 артсистем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Понад 1300 окупантів та 37 артсистем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
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