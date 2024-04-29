Понад 1300 окупантів та 37 артсистем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 29 квітня, становлять 1320 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 467470 військових. Крім того, ЗСУ знищили 44 автомобілі та 37 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СтратКому ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 29.04.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно просунулися в районі Велетенського (на південний захід від Херсона).

В Україні на фронті протягом доби сталося 131 бойове зіткнення. Ракетні війська вдарили по 1 району зосередження особового складу противника.

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