Понад 1300 окупантів та 37 артсистем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 29 квітня, становлять 1320 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 467470 військових. Крім того, ЗСУ знищили 44 автомобілі та 37 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СтратКому ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 29.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 467 470 (+1320) осіб ліквідовано;
- танків - 7285 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 14 007 (+16) од.;
- артилерійських систем - 11 985 (+37) од.;
- РСЗВ - 1051 (+1) од.;
- засоби ППО - 778 (+2) од.;
- літаків - 348 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9528 (+21) од.;
- крилаті ракети - 2124 од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16 109 (+44) од.;
- спеціальна техніка - 1974 (+3) од.
Ситуація на фронті
За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно просунулися в районі Велетенського (на південний захід від Херсона).
В Україні на фронті протягом доби сталося 131 бойове зіткнення. Ракетні війська вдарили по 1 району зосередження особового складу противника.
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