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В Японии ученым удалось вакциной убить ВИЧ в организме обезьяны

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Понедельник 29 ноября 2021 17:13
В Японии ученым удалось вакциной убить ВИЧ в организме обезьяны Фото: в Японии ученым удалось вакциной вылечить обезьяну от ВИЧ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Группа японских исследователей заявила об эффективности вакцины, которую они разрабатывают, чтобы помогать ВИЧ-инфицированным. Препарат успешно ликвидировал вирус у обезьяны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Во время исследования, ученые из Японского национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания ввели обработанный ВИЧ обезьянам, которых накануне вакцинировали новым препаратом.

Отмечается, что в результате эксперимента заразились четыре из семи обезьян, однако через некоторое время вирус перестал проявляться в их организме.

Ученые считают, что именно иммунная реакция, которая была стимулирована вакциной - обезвредила вирус. Исследователи рассчитывают начать клинические испытания с участием людей уже через пять лет.

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