В Японии ученым удалось вакциной убить ВИЧ в организме обезьяны

Группа японских исследователей заявила об эффективности вакцины, которую они разрабатывают, чтобы помогать ВИЧ-инфицированным. Препарат успешно ликвидировал вирус у обезьяны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK .

Во время исследования, ученые из Японского национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания ввели обработанный ВИЧ обезьянам, которых накануне вакцинировали новым препаратом.

Отмечается, что в результате эксперимента заразились четыре из семи обезьян, однако через некоторое время вирус перестал проявляться в их организме.

Ученые считают, что именно иммунная реакция, которая была стимулирована вакциной - обезвредила вирус. Исследователи рассчитывают начать клинические испытания с участием людей уже через пять лет.