В Японии представят систему проверки вакцинации с распознаванием лиц

Японская компания NEC начнет полномасштабное внедрение системы сертификации вакцинации против COVID-19 на основе распознавания лиц. Ожидается, что система будет использоваться на туристических объектах и ​​площадках для проведения мероприятий и поможет уменьшить заторы и снизить затраты на рабочую силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo .

Пользователи должны будут зарегистрировать свою историю вакцинации в приложении и предоставить фотографию своего лица. Система отсканирует снимок, а потом сможет сканировать лицо камерой на входе в объект. Так программа подтвердит статус вакцинации в течение нескольких секунд.

По данным NEC, точность этой технологии составляет 99,9%, даже когда пользователь носит маску.