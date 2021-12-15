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Японія схвалила вакцину Moderna для повторних щеплень від коронавірусу людям старше 18 років

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Токіо, Середа 15 грудня 2021 19:32
Японія схвалила вакцину Moderna для повторних щеплень від коронавірусу людям старше 18 років Фото: вакцину Moderna схвалили для повторних щеплень від COVID в Японії (Justin Sullivan / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство охорони Здоров'я Японії схвалило повторні щеплення від коронавірусу вакциною Moderna. Препарат рекомендовано використовувати для людей старше 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, група фахівців при японському МОЗ погодилася з тим, що препарат від коронавірусу Moderna може використовуватися для ревакцинації. Очікується, що офіційно уряд Японії затвердить це рішення найближчими днями.

При цьому наголошується, що група експертів рекомендувала використовувати вакцину Moderna для повторних щеплень людям старше 18 років.

Нагадаємо, раніше в Японії почали тестувати систему перевірки вакцинації проти коронавірусу за допомогою розпізнавання осіб.

Відзначити, група японських дослідників заявила про ефективність вакцини, яку вони розробляють, щоб допомагати ВІЛ-інфікованим.

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Японія Коронавірус Вакцинація
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