Японія наприкінці травня направить до Росії своїх чиновників: яка мета візиту

03:00 10.05.2026 Нд
Що писали ЗМІ напередодні планів направити делегацію?
aimg Едуард Ткач
Фото: офіційно в Японії заперечують наміри мати економічні питання РФ (Getty Images)
Міністерство торгівлі Японії анонсувало, що вже наприкінці травня може направити в Росію урядових чиновників, щоб підтримати свої компанії, які продовжують працювати в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Представники японського уряду наразі організовують поїздку до Росії, і залежно від ситуації, до них можуть приєднатися представники відповідних компаній.

"Необхідно захистити активи японських компаній, які залишаються в Росії", - заявили в міністерстві, додавши, що для підтримки цих зусиль Японія надсилає запити і підтримує зв'язок з РФ на урядовому рівні.

Ці коментарі з'явилися після того, як 8 травня агентство Kyodo повідомило про плани японського уряду направити в РФ делегацію компаній для обговорення економічних питань напередодні закінчення війни в Україні.

Водночас у Мінторгівлі спростували цю інформацію, заявивши, що Японія продовжить координувати свої дії з G7 щодо питання санкцій проти РФ. Там додали, що "поточна ситуація не дозволяє розвивати нові форми співпраці з Росією".

Агентство Kyodo вперше написало про потенційний візит економічної делегації в Росію у квітні місяці. Але глава уряду Мінору Кіхара спростовувала такі плани.

Що ще відомо

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що четвертий за величиною нафтопереробник Японії компанія Taiyo відновила закупівлю нафти з Росії як альтернативу сировині з Близького Сходу.

Також ми писали, що наприкінці року Сили оборони Японії підняли винищувачі для спостереження за російськими та китайськими військовими літаками, які здійснили спільне патрулювання в регіоні.

Російська Федерація Японія
