Япония в конце мая направит в Россию своих чиновников: какова цель визита
Министерство торговли Японии анонсировало, что в уже в конце мая может направить в Россию правительственных чиновников, чтобы поддержать свои компании, которую продолжают работать в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Представители японского правительства в настоящее время организуют поездку в России, и в зависимости от ситуации, к ним могут присоединиться представители соответствующих компаний.
"Необходимо защитить активы японских компаний, которые остаются в России", - заявили в министерстве, добавив, что для поддержки этих усилий Япония направляет запросы и поддерживает связь с РФ на правительственном уровне.
Эти комментарии появились после того, как 8 мая агентство Kyodo сообщило о планах японского правительства направить в РФ делегацию компаний для обсуждения экономических вопросов в преддверии окончания войны в Украине.
При этом в Минторговли опровергли эту информацию, заявив, что Япония продолжит координировать свои действия с G7 по вопросу санкций против РФ. Там добавили, что "текущая ситуация не позволяет развивать новые формы сотрудничества с Россией".
Агентство Kyodo впервые написало о потенциальном видите экономической делегации в Россию в апреле месяце. Но глава правительства Минору Кихара опровергала такие планы.
