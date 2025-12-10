Японія підняла винищувачі через спільний політ російських і китайських бомбардувальників
Японські сили оборони підняли винищувачі для спостереження за російськими та китайськими військовими літаками, які здійснили спільне патрулювання в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Міністерство оборони Японії заявили, що два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, здатні нести ядерне озброєння, вилетіли з району узбережжя Японського моря та попрямували до Східнокитайського моря. Там вони приєдналися до двох китайських H-6 для виконання "спільного тривалого польоту" над акваторією Тихого океану.
Пізніше до групи долучилися чотири китайські винищувачі J-16, які пройшли між японськими островами Окінава та Міяко. Протока Міяко між цими островами вважається міжнародними водами.
Одночасно Японія зафіксувала активність російських військово-повітряних сил у районі Японського моря. За даними міністерства, йшлося про літак далекого радіолокаційного виявлення A-50 та два винищувачі Су-30.
Міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі у своїй заяві в соцмережі X наголосив, що спільні польоти Росії та Китаю мають ознаки демонстрації сили, спрямованої проти Японії, і є підставою для "серйозного занепокоєння" щодо національної безпеки країни.
Протистояння Японії та Китаю
Напередодні, 9 грудня, Китай звинуватив Японію у "погрозах військовою силою". Про це міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив німецькому колезі Йоганну Вадефулю.
Це сталося після того, як Японія повідомила про те, що китайські винищувачі нібито наводили радар на літаки Сил самооборони Японії.
Японська сторона охарактеризувала інцидент як небезпечний та підкреслила, що подібні дії створюють реальну загрозу для польотів військових літаків.
У свою чергу Китай звинуватив Токіо у провокаціях та перешкоджанні плановим авіаносним навчанням на схід від протоки Міяко.
Напруженість між країнами загострилася після заяви прем’єр-міністра Японії Санае Такаїчі, що Токіо може втрутитися у разі китайської військової операції проти Тайваню, якщо вона загрожуватиме безпеці Японії.
Так, Китай уже багато років вважає Тайвань своєю частиною та називає його уряд "сепаратистським".