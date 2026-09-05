Японія готує особливу зброю на тлі загроз з боку КНДР, Китаю та РФ

Японія планує посилити свої підводні сили новим типом далекобійної зброї. У запиті на оборонний бюджет на 2027 фінансовий рік Токіо вперше окремо вказав на намір створити ракету, яку можна буде запускати з-під води та яка матиме високу живучість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Maritime Executive .

За даними видання, зараз Токіо розглядає відразу декілька варіантів. Перший варіант - гіперзвукова балістична ракета з вертикальним запуском. Другий - гіперзвукова крилата ракета з прямоточним повітряно-реактивним двигуном, яку можна запускати через торпедні апарати підводного човна.

Обидва типи мають спільні характеристики: дуже високу швидкість на великій дальності та можливість маневрувати під час польоту. Це скорочує час на реакцію для противника й ускладнює відстеження та перехоплення ракети.

Водночас до створення такої системи Японії ще далеко. Її Морські сили самооборони наразі не мають ані відповідних гіперзвукових ракет, ані підводних човнів, спеціально пристосованих для їхнього застосування.

Японія вже працює над гіперзвуковою зброєю

Токіо раніше вже заявляв про розробку обох варіантів гіперзвукових систем. Зокрема, йдеться про програму Type 25 hyper-velocity gliding projectile. Для її версії Block 2B запланована дальність до приблизно 1620 морських миль, або близько 3000 км, зі швидкістю від Mach 5.

Паралельно Японія розробляє менш просунутий проєкт гіперзвукової крилатої ракети з прямоточним двигуном.

Нинішні підводні човни для цього не пристосовані

Найновішими ударними підводними човнами Японії є кораблі класу Taigei. Вони мають шість торпедних апаратів калібру 533 мм і вже можуть запускати дозвукові крилаті ракети, зокрема Harpoon UGM-84.

Станом на зараз Японія ввела до складу флоту п'ять таких підводних човнів. Останній - JS Chōgei (SS-517) - спустили на воду в березні 2026 року, зазначає видання.

Токіо думає і про атомні підводні човни

Окремо дискусія точиться щодо можливості створення Японією атомних підводних човнів. Попри конституційні обмеження, міністр оборони Японії Сіндзіро Коідзумі відкрито говорив про необхідність отримання країною таких кораблів.

Якщо Токіо справді піде цим шляхом, майбутній підводний човен із вертикальними пусковими установками концептуально може бути схожим на проєкти, які розробляються в межах AUKUS.

Японію непокоять войовничі сусіди

Посилення підводного компонента японських сил відбувається на тлі зростання загроз, які Токіо бачить з боку Китаю, Росії та Північної Кореї. Підводна гіперзвукова зброя має особливе значення для Японії через розвиток ядерного арсеналу КНДР.

Північна Корея вже працює над можливістю створення підводної ядерної загрози. Кім Чен Ин раніше оглядав підводний човен водотоннажністю 8700 тонн, який перебуває на стадії будівництва.

У Японії та Південній Кореї також побоюються, що Росія могла допомагати Північній Кореї розвивати відповідні технології в обмін на підтримку Москви у війні проти України.