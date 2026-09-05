Япония готовит особое оружие на фоне угроз КНДР, Китая и РФ

Япония планирует усилить свои подводные силы новым типом дальнобойного оружия. В запросе на оборонный бюджет на 2027 финансовый год Токио впервые отдельно указал на намерение создать ракету, которую можно будет запускать из-под воды и обладающую высокой живучестью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Maritime Executive .

По данным издания, сейчас Токио рассматривает сразу несколько вариантов. Первый вариант – гиперзвуковая баллистическая ракета с вертикальным запуском. Второй – гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, которую можно запускать через торпедные аппараты подводной лодки.

Оба типа имеют общие характеристики: очень высокая скорость на большой дальности и возможность маневрировать во время полета. Это сокращает время на реакцию противника и затрудняет отслеживание и перехват ракеты.

В то же время, до создания такой системы Японии еще далеко. Ее Морские силы самообороны пока не имеют ни соответствующих гиперзвуковых ракет, ни подлодок, специально приспособленных для их применения.

Япония уже работает над гиперзвуковым оружием

Токио ранее уже заявлял о разработке обоих вариантов гиперзвуковых систем. В частности, речь идет о программе Type 25 hyper-velocity gliding projectile. Для ее версии Block 2B запланирована дальность до примерно 1620 морских миль или около 3000 км, со скоростью от Mach 5.

Параллельно Япония разрабатывает менее продвинутый проект гиперзвуковой крылатой ракеты с прямоточным двигателем.

Нынешние подлодки для этого не приспособлены

Новейшими ударными подлодками Японии являются корабли класса Taigei. Они имеют шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм и могут запускать дозвуковые крылатые ракеты, в частности Harpoon UGM-84.

По состоянию на данный момент Япония ввела в состав флота пять таких подлодок. Последний – JS Chōgei (SS-517) – спустили на воду в марте 2026 года, отмечает издание.

Токио думает и об атомных подлодках

Отдельно дискуссия идет о возможности создания Японией атомных подлодок. Несмотря на конституционные ограничения, министр обороны Японии Синдиро Коидзуми открыто говорил о необходимости получения страной таких кораблей.

Если Токио действительно пойдет по этому пути, будущая подлодка с вертикальными пусковыми установками концептуально может походить на проекты, разрабатываемые в пределах AUKUS.

Японию беспокоят воинственные соседи

Усиление подводного компонента японских сил происходит на фоне роста угроз, которые видит Токио со стороны Китая, России и Северной Кореи. Подводное гиперзвуковое оружие имеет особое значение для Японии из-за развития ядерного арсенала КНДР.

Северная Корея работает над возможностью создания подводной ядерной угрозы. Ким Чен Ын ранее осматривал подводную лодку водоизмещением 8700 тонн, которая находится на стадии строительства.

В Японии и Южной Корее также беспокоятся, что Россия могла помогать Северной Корее развивать соответствующие технологии в обмен на поддержку Москвы в войне против Украины.