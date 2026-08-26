Японія обрала найкращий дрон-перехоплювач та розпочала закупівлі

Японське Агентство із закупівель, технологій та логістики (ATLA) обрало дрон-перехоплювач Terra B1 для закупівлі в рамках державної програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу TerraDrone.

Конкурс ATLA на вибір дронів-перехоплювачів стартував у червні 2026 року. У липні агентство відібрало чотири моделі для проведення випробувань на замовлення Військово-морських сил самооборони Японії. 25 серпня 2026 року стало відомо, що ATLA уклало контракт на закупівлю Terra B1.

У Terra Drone зазначили, що результати випробувань продемонстрували відповідність безпілотника встановленим вимогам. Водночас при ухваленні рішення враховували не лише технічні характеристики Terra B1, а й здатність виробника забезпечити швидке постачання.

Terra B1 розроблений для боротьби з далекобійними безпілотниками, зокрема БпЛА типу "Шахед". Під час створення перехоплювача компанія використала досвід, отриманий у різних операційних умовах, у тому числі в Україні.

Очікується, що перші поставки Terra B1 будуть здійснюватися для ВМС Японії. Надалі Terra Drone планує розглянути можливість постачання системи також для Повітряних сил і Сухопутних сил самооборони країни.