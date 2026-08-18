Австралія та Японія випробували лазерну зброю Boobook: перші деталі
Австралія та Японія вперше спільно розробили і успішно випробували високоенергетичну лазерну систему Boobook. Це перший подібний проєкт співпраці між оборонними галузями двох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Австралії.
Де і як проходили випробування
Польові випробування системи відбулися на полігоні Cultana в Південній Австралії та на об'єкті Edinburgh Групи оборонної науки і технологій (DSTG) - головного наукового агентства австралійського оборонного відомства.
Boobook став першим спільним проєктом розробки між оборонною промисловістю Австралії та Японії, збудованим на понад 20-річному досвіді DSTG у сфері лазерних технологій.
У проєкті також задіяні компанія Mitsubishi Electric Australia та її токійська материнська структура Mitsubishi Electric Corporation. У DSTG зазначили, що система призначена для посилення можливостей спостереження, проте не розкрили конкретні параметри потужності, дальності чи інші технічні характеристики, отримані під час випробувань.
Проєкт реалізується на тлі домовленостей прем'єр-міністрів Австралії та Японії Ентоні Албанезі та Санае Такаїчі від 4 травня про розширення оборонної та безпекової співпраці між країнами.
Інвестиції та подальші плани
"Цей проєкт демонструє тісну співпрацю з Японією для розробки передових технологій, які відповідають реальним потребам австралійських збройних сил", — заявив міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой.
За його словами, Boobook - це більше, ніж технологічний проєкт: він є практичним прикладом зростання оборонно-промислового партнерства між Австралією та Японією.
Mitsubishi Electric Australia будує новий завод у Ридалмірі (штат Новий Південний Уельс) для масштабного виробництва системи в Австралії - інвестиція становить 70 мільйонів доларів.
Компанія повідомила, що об'єкт розмістить новий оборонний підрозділ MEA Defence Division і розширить локальний доступ до ширшого портфеля оборонних технологій Mitsubishi Electric.
DSTG раніше також вела окремі розробки у сфері високоенергетичних лазерів, зокрема угоду 2023 року з QinetiQ Australia, яка у 2025 році дала перший масштабований прототип потужного лазерного оптичного тракту. Уряд Австралії поки не назвав терміни наступного етапу розробки Boobook чи виходу системи на етап оперативних випробувань.
Тим часом власні напрацювання у сфері лазерної зброї розвиває і Україна - в Офісі президента заявляли про плани досягти результатів у створенні балістичної та протиракетної зброї протягом 2026-2027 років. А оборонна активність Японії останнім часом привертає увагу і з іншого боку: аналітики ISW пов'язують нещодавній візит Путіна на Ітуруп із відповіддю Кремля на нову Білу книгу оборони Японії, яка визначає Росію однією з критичних загроз для країни.