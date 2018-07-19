Япония готовится к полному прекращению импорта нефти из Ирана

Поставки нефти из Ирана должны быть полностью прекращены к октябрю 2018 года

Японские нефтяные компании готовятся к полному прекращению импорта нефти из Ирана. Об этом сообщает издание Nikkei.

Как сообщается, поставки нефти из Ирана должны быть полностью прекращены к октябрю 2018 года.

Отмечается также, что в качестве альтернативных источников импорта нефти Япония рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно информации издания, японские поставщики иранской нефти JXTG Holdings и Idemitsu Kosan получили от США предупреждение о необходимости полного прекращения импорта к началу ноября 2018 года. К этому времени Вашингтон планирует возобновить действие санкций в отношении Тегерана.

"В случае продолжения закупок иранской нефти США грозят этим компаниям крупными штрафами", - отмечает издание.

Japan Set To Halt Imports Of Iranian Oil - Nikkei

https://t.co/E9yyTL6oIH — LiveSquawk (@LiveSquawk) July 18, 2018

Отметим, ранее министр финансов Соединенных Штатов Америки (США) Стивен Мнучин заявил, что страны, которые продолжают импортировать иранскую нефть, смогут избежать штрафных санкций в случае "значительного сокращения" закупок.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что правительство Ирана ожидает, что Европа представит пакет предложений для сохранения ядерного соглашения до конца июля 2018 года.

Также сообщалось, США попросили ряд стран ОПЕК нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в день.

Напомним, как писало ранее РБК-Украина, аналитики нефтяных рынков ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году, сообщает агентство. Они надеются, что такие цены будут держаться за счет хорошего спроса, который поможет нивелировать даже возможное увеличение добычи сырья производителями ОПЕК.