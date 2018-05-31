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Аналитики прогнозируют цену нефти выше 70 долларов за баррель в 2018, - Reuters

НовостиЭнергетика    31.05.2018 - 14:23
Иллюстративное фото (ukrnafta.com)
Иллюстративное фото (ukrnafta.com)

Ожидается, что такие цены будут держаться за счет хорошего спроса

Аналитики нефтяных рынков, которых агентство Reuters опросило в мае, ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году, сообщает агентство.

Так, аналитики надеются что такие цены будут держаться за счет хорошего спроса, который поможет нивелировать даже возможное увеличение добычи сырья производителями ОПЕК.

Согласно опросу, в котором приняли участие 36 аналитиков, средняя цена европейской эталонной марки Brent составит 71,68 доллара за баррель в 2018 году, что выше предыдущего прогноза на уровне 67,40 долларов за баррель.

Также отмечается, что бенчмарк на североамериканском рынке, нефть WTI, в среднем будет торговаться у 66,47 долларов за баррель в 2018 году, а предыдущий прогноз - 63,23 доллара за баррель.

"Фундаментальные показатели рынка в последнее время благоволили нефтяным котировкам. Геополитическая напряженность вокруг Ирана и Венесуэлы грозит еще большим ограничением предложения сырья, уровень которого уже сдерживается добровольно взятыми обязательствами стран ОПЕК", - отметил аналитик Гарри Чилингарян из BNP Paribas.

Напомним, цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 31 мая 2018 года, находится выше отметки в 77 долларов за баррель.

Цена нефти Brent поднялась выше 77 долларов за баррель Цена нефти в ближайшие месяцы может вырасти до 100 долларов за баррель, - Total
Теги публикации: нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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