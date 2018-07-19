Японія готується до повного припинення імпорту нафти з Ірану

Поставки нафти з Ірану повинні бути повністю припинені до жовтня 2018 року

Японські нафтові компанії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану. Про це повідомляє видання Nikkei.

Як повідомляється, поставки нафти з Ірану повинні бути повністю припинені до жовтня 2018 року.

Відзначається також, що в якості альтернативних джерел імпорту нафти Японія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.

Згідно з інформацією видання, японські постачальники іранської нафти JXTG Holdings і Idemitsu Kosan отримали від США попередження про необхідність повного припинення імпорту до початку листопада 2018 року. До цього часу Вашингтон планує відновити дію санкцій відносно Тегерана.

"У разі продовження закупівель іранської нафти США загрожують цим компаніям великими штрафами", - зазначає видання.

Japan Set To Halt Imports Of Iranian Oil - Nikkei

https://t.co/E9yyTL6oIH — LiveSquawk (@LiveSquawk) July 18, 2018

Відзначимо, раніше міністр фінансів Сполучених Штатів Америки (США) Стівен Мнучин заявив, що країни, які продовжують імпортувати іранську нафту, зможуть уникнути штрафних санкцій у разі "значного скорочення закупівель".

У свою чергу, заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчи заявив, що уряд Ірану очікує, що Європа представить пакет пропозицій для збереження ядерної угоди до кінця липня 2018 року.

Також повідомлялося, США попросили ряд країн ОПЕК наростити видобуток нафти на 1 млн барелів на день.

Нагадаємо, як писало раніше РБК-Україна, аналітики нафтових ринків очікують, що ціни на нафту буде триматися вище позначки в 70 доларів за барель у цьому році, повідомляє агентство. Вони сподіваються, що такі ціни будуть триматися за рахунок гарного попиту, який допоможе нівелювати навіть можливе збільшення видобутку сировини виробниками ОПЕК.