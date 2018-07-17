В Минфине США рассказали, как страны-импортеры иранской нефти могут избежать штрафных санкций

По словам Мнучина, избежать штрафных санкций возможно в случае "значительного сокращения" закупок

Страны, которые продолжают импортировать иранскую нефть, смогут избежать штрафных санкций в случае "значительного сокращения" закупок. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Америки (США) Стивен Мнучин, передает "Радио Свобода".

По словам Мнучина, Вашингтон дал понять союзникам: "если есть конкретные ситуации, мы можем выслушать".

"Мы хотим, чтобы люди (страны – ред.) снизили закупки нефти к нулю, но в некоторых случаях, если они не смогут это сделать, мы рассмотрим исключения", - отметил он.

Отметим, по соглашению с США, Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем Иран строго ограничил мощности по обогащению урана, чтобы убедить государства в том, что он не используется для разработки ядерных бомб.

В обмен Иран получил ослабление санкций, большинство из которых были отменены в январе 2016 года.

Вашингтон объявил о выходе США из соглашения. Впоследствии США расширили персональные санкции против Ирана. Иран решил возобновить обогащение урана в больших масштабах.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что правительство Ирана ожидает, что Европа представит пакет предложений для сохранения ядерного соглашения до конца июля 2018 года.

Также сообщалось, США попросили ряд стран ОПЕК нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в день.

Напомним, аналитики нефтяных рынков ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году, сообщает агентство. Они надеются, что такие цены будут держаться за счет хорошего спроса, который поможет нивелировать даже возможное увеличение добычи сырья производителями ОПЕК.