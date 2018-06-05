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США просять ряд країн ОПЕК збільшити видобуток нафти, - Bloomberg

НовиниЕнергетика    05.06.2018 - 15:26
Фото: видобуток нафти (statoil.com)
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Вашингтон звернувся до країн ОПЕК на тлі зростання вартості бареля

Влада Сполучених Штатів Америки просить Саудівську Аравію і деяких інших членів ОПЕК збільшити видобуток нафти на 1 млн барелів на день. Про це повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією.

Видання підкреслює, що Вашингтон звернувся до країн ОПЕК на тлі зростання вартості бареля до рекорду за останні три роки. Крім того, прохання послідувало за введенням санкцій проти експорту сировини Іраном. Джерела Bloomberg визнали прохання США про підвищення видобутку незвичайним. Невідомо, як саме американські представники контактували з членами ОПЕК з цього питання.

За інформацією Bloomberg, дане прохання обговорювалася на зустрічі міністрів нафти Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту, Алжиру і Оману в Кувейті. За її підсумками було випущено заяву про готовність "забезпечити стабільні і своєчасні поставки нафти, щоб задовольнити зростаючий попит і компенсувати зниження в деяких частинах світу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітики нафтових ринків, яких агентство Reuters опитало в травні, очікують, що ціни на нафту будуть триматися вище позначки в 70 доларів за барель цього року, повідомляє агентство. Вони сподіваються, що такі ціни триматимуться за рахунок хорошого попиту, який допоможе нівелювати навіть можливе збільшення видобутку сировини виробниками ОПЕК.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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