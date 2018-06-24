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Интервью

Иран ожидает от ЕС предложений для сохранения ядерной сделки

НовостиПолитика    24.06.2018 - 09:53
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

ЕС пообещал представить пакет мер, удовлетворяющих требования Ирана

Правительство Ирана ожидает, что Европа представит пакет предложений для сохранения ядерной сделки до конца июля 2018 года. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Press TV.

По его словам, Евросоюз пообещал представить пакет мер, который должен удовлетворить требования Ирана.

По его словам, об этом заявляли лидеры Франции, Германии и Великобритании, а данные страны являются участниками ядерной сделки.

Отметим, Европейские государства, подписавшие ядерное соглашение с Ираном 2015 года, до сих пор поддерживают его.

Иран говорит, что вопрос баллистических ракет и его участия в войнах на Ближнем Востоке не подлежат обсуждению. По соглашению с США, Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем Иран строго ограничил мощности по обогащению урана, чтобы заверить государства в том, что он не используется для разработки ядерных бомб.

В обмен Иран получил ослабление санкций, большинство из которых были отменены в январе 2016 года.

Вашингтон объявил о выходе США из соглашения. Впоследствии США расширили персональные санкции против Ирана. Иран решил возобновить обогащение урана в крупных масштабах.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что Европейские государства разделяют обеспокоенность по поводу программы баллистических ракет Ирана и призывают принять меры из-за его "агрессивных тенденций" на Ближнем Востоке.

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Теги публикации: Евросоюз, Иран, ядерное оружие, ядерное соглашение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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