Понеділок суттєвого тепла не принесе: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 27 квітня, погода суттєво не зміниться. Дощі з мокрим снігом та штормовий вітер знову накриють низку регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.
За даними синоптика, сьогодні в Україні протягом дня температура повітря становитиме кволі 6-9 градусів тепла, на заході та південному заході 9-12 градусів тепла.
Вітер знову буде рвучким, некомфортним, з поривами часом до штормових.
У більшості областей у понеділок опади хоча б припиняться, лише на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині очікується дощ, який може змішуватися іноді з мокрим снігом.
У Києві сьогодні без істотних опадів. Проте вітряно та холодно, вдень до +9 градусів.
Нагадаємо, 24 квітня сильні пориви вітру наробили чимало шкоди у різних областях України. Місцями для ліквідації наслідків негоди залучали не лише комунальників, але й пожежно-рятувальні підрозділи.
А нещодавно у Києві та області за короткий час розігралася потужна негода, яка супроводжувалася шквальним вітром і градом, що призвело до пошкоджень інфраструктури та автомобілів.
А вчора, 26 квітня, частину України накрив сильний вітер.
Потужна негода охопила низку регіонів країни. У Львові та Луцьку вітер валить дерева з корінням, в Івано-Франківську повідомляють про пошкодження дахів будинків.
У Києві та Київській області був град та сильний вітер, а Одещину накрила пилова буря.
Також раніше синоптики пояснили, від чого можуть залежати заморозки в Україні й чи чекати ще сніг у квітні.