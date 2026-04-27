Понеділок суттєвого тепла не принесе: якою буде погода в Україні сьогодні

За даними синоптика, сьогодні в Україні протягом дня температура повітря становитиме кволі 6-9 градусів тепла, на заході та південному заході 9-12 градусів тепла.

Вітер знову буде рвучким, некомфортним, з поривами часом до штормових.

У більшості областей у понеділок опади хоча б припиняться, лише на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині очікується дощ, який може змішуватися іноді з мокрим снігом.

У Києві сьогодні без істотних опадів. Проте вітряно та холодно, вдень до +9 градусів.

