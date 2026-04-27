UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Понеділок суттєвого тепла не принесе: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 27.04.2026 Пн
2 хв
Потепління чекати поки не варто
Тетяна Степанова
Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 27 квітня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 27 квітня, погода суттєво не зміниться. Дощі з мокрим снігом та штормовий вітер знову накриють низку регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

За даними синоптика, сьогодні в Україні протягом дня температура повітря становитиме кволі 6-9 градусів тепла, на заході та південному заході 9-12 градусів тепла.

Вітер знову буде рвучким, некомфортним, з поривами часом до штормових.

У більшості областей у понеділок опади хоча б припиняться, лише на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині очікується дощ, який може змішуватися іноді з мокрим снігом.

У Києві сьогодні без істотних опадів. Проте вітряно та холодно, вдень до +9 градусів.

meteo.gov.ua

Негода у квітні

Нагадаємо, 24 квітня сильні пориви вітру наробили чимало шкоди у різних областях України. Місцями для ліквідації наслідків негоди залучали не лише комунальників, але й пожежно-рятувальні підрозділи.

А нещодавно у Києві та області за короткий час розігралася потужна негода, яка супроводжувалася шквальним вітром і градом, що призвело до пошкоджень інфраструктури та автомобілів.

А вчора, 26 квітня, частину України накрив сильний вітер.

Потужна негода охопила низку регіонів країни. У Львові та Луцьку вітер валить дерева з корінням, в Івано-Франківську повідомляють про пошкодження дахів будинків.

У Києві та Київській області був град та сильний вітер, а Одещину накрила пилова буря.

Також раніше синоптики пояснили, від чого можуть залежати заморозки в Україні й чи чекати ще сніг у квітні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
