Понедельник существенного тепла не принесет: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 27.04.2026 Пн
2 мин
Потепления ждать пока не стоит
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 27 апреля (Getty Images)

В Украине сегодня, 27 апреля, погода существенно не изменится. Дожди с мокрым снегом и штормовой ветер снова накроют ряд регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

По данным синоптика, сегодня в Украине в течение дня температура воздуха составит слабые 6-9 градусов тепла, на западе и юго-западе 9-12 градусов тепла.

Ветер снова будет порывистым, некомфортным, с порывами порой до штормовых.

В большинстве областей в понедельник осадки хотя бы прекратятся, лишь на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине ожидается дождь, который может смешиваться иногда с мокрым снегом.

В Киеве сегодня без существенных осадков. Однако ветрено и холодно, днем до +9 градусов.

meteo.gov.ua

Непогода в апреле

Напомним, 24 апреля сильные порывы ветра наделали немало вреда в разных областях Украины. Местами для ликвидации последствий непогоды привлекали не только коммунальщиков, но и пожарно-спасательные подразделения.

А недавно в Киеве и области за короткое время разыгралась мощная непогода, которая сопровождалась шквальным ветром и градом, что привело к повреждениям инфраструктуры и автомобилей.

А вчера, 26 апреля, часть Украины накрыл сильный ветер.

Мощная непогода охватила ряд регионов страны. Во Львове и Луцке ветер валит деревья с корнями, в Ивано-Франковске сообщают о повреждении крыш домов.

В Киеве и Киевской области был град и сильный ветер, а Одесскую область накрыла пылевая буря.

Также ранее синоптики объяснили, от чего могут зависеть заморозки в Украине и ждать ли еще снег в апреле.

