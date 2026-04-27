Понедельник существенного тепла не принесет: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 27 апреля, погода существенно не изменится. Дожди с мокрым снегом и штормовой ветер снова накроют ряд регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.
По данным синоптика, сегодня в Украине в течение дня температура воздуха составит слабые 6-9 градусов тепла, на западе и юго-западе 9-12 градусов тепла.
Ветер снова будет порывистым, некомфортным, с порывами порой до штормовых.
В большинстве областей в понедельник осадки хотя бы прекратятся, лишь на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине ожидается дождь, который может смешиваться иногда с мокрым снегом.
В Киеве сегодня без существенных осадков. Однако ветрено и холодно, днем до +9 градусов.
Напомним, 24 апреля сильные порывы ветра наделали немало вреда в разных областях Украины. Местами для ликвидации последствий непогоды привлекали не только коммунальщиков, но и пожарно-спасательные подразделения.
А недавно в Киеве и области за короткое время разыгралась мощная непогода, которая сопровождалась шквальным ветром и градом, что привело к повреждениям инфраструктуры и автомобилей.
А вчера, 26 апреля, часть Украины накрыл сильный ветер.
Мощная непогода охватила ряд регионов страны. Во Львове и Луцке ветер валит деревья с корнями, в Ивано-Франковске сообщают о повреждении крыш домов.
В Киеве и Киевской области был град и сильный ветер, а Одесскую область накрыла пылевая буря.
