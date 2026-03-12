Понад 900 кажанів під обшивкою балкону: у Харкові знайшли рекордну колонію (фото)

Рятувальна операція під час ремонту

Власниця квартири знала про існування Центру реабілітації рукокрилих, тому запросила фахівців контролювати демонтаж обшивки. Як з'ясувалося, під матеріалом ховалася колонія рудих вечірниць.

"Протягом трьох днів, працюючи у декілька змін, ми перевіряли стан тварин, поїли їх водою та надавали першу допомогу виснаженим. Загалом вдалося врятувати понад 900 вечірниць", - повідомили в Центрі.

Наразі більшість тварин перебувають у задовільному стані. Їх розмістили у спеціальній "холодній кімнаті" для завершення зимівлі, а найбільш виснажених особин відгодовують комахами.

Харків'янка виявила колонію кажанів у себе на балконі (фото: facebook.com/BatsUkraine)

Міфи та реальність: чи небезпечні кажани?

Фахівці розвіюють популярні страхи щодо сусідства з рукокрилими:

Вони не вампіри. В Україні мешкають лише комахоїдні види. Кажани-вампіри живуть виключно в Південній Америці.

В Україні мешкають лише комахоїдні види. Кажани-вампіри живуть виключно в Південній Америці. Не "зараза". Кажани не є гризунами та не псують запаси їжі. Загроза сказу мінімальна, проте при контакті варто використовувати щільні рукавички, щоб уникнути укусів під час самозахисту.

Кажани не є гризунами та не псують запаси їжі. Загроза сказу мінімальна, проте при контакті варто використовувати щільні рукавички, щоб уникнути укусів під час самозахисту. Не плутаються у волоссі. Це міф. Кажани можуть пролітати близько до людей лише тому, що полюють на комах, які в’ються навколо нас.

Що робити, якщо ви знайшли кажана

Екологи наголошують, що вбивати рукокрилих або руйнувати їхні сховища заборонено законом. Якщо колонія оселилася під балконом, найкраще рішення - дочекатися осені, коли тварини відлетять на південь, і лише тоді забити щілини м'яким матеріалом.

У разі виявлення кажанів взимку (як це сталося в Харкові), тварин можна тимчасово перетримати в коробці у холодильнику (при температурі +4...+8 °C), але краще одразу звернутися до фахівців. Фахівці наголошують, що годувати кажанів можна лише живими комахами; молоко, хліб або котячий корм для них смертельно небезпечні.