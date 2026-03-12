Понад 900 кажанів під обшивкою балкону: у Харкові знайшли рекордну колонію (фото)

У Харкові звичайна перевірка балкона перетворилася на масштабну рятувальну операцію. Власниця квартири роками чула шурхіт під обшивкою, проте лише під час ремонту з’ясувалося, що вона ділила житло з майже тисячею кажанів.
РБК-Україна з посиланням на "Український центр реабілітації рукокрилих" розповідає деталі незвичайного порятунку та що робити, якщо у вашому домі оселилися рукокрилі.
Власниця квартири знала про існування Центру реабілітації рукокрилих, тому запросила фахівців контролювати демонтаж обшивки. Як з'ясувалося, під матеріалом ховалася колонія рудих вечірниць.
"Протягом трьох днів, працюючи у декілька змін, ми перевіряли стан тварин, поїли їх водою та надавали першу допомогу виснаженим. Загалом вдалося врятувати понад 900 вечірниць", - повідомили в Центрі.
Наразі більшість тварин перебувають у задовільному стані. Їх розмістили у спеціальній "холодній кімнаті" для завершення зимівлі, а найбільш виснажених особин відгодовують комахами.
Харків'янка виявила колонію кажанів у себе на балконі (фото: facebook.com/BatsUkraine)
Фахівці розвіюють популярні страхи щодо сусідства з рукокрилими:
Екологи наголошують, що вбивати рукокрилих або руйнувати їхні сховища заборонено законом. Якщо колонія оселилася під балконом, найкраще рішення - дочекатися осені, коли тварини відлетять на південь, і лише тоді забити щілини м'яким матеріалом.
У разі виявлення кажанів взимку (як це сталося в Харкові), тварин можна тимчасово перетримати в коробці у холодильнику (при температурі +4...+8 °C), але краще одразу звернутися до фахівців. Фахівці наголошують, що годувати кажанів можна лише живими комахами; молоко, хліб або котячий корм для них смертельно небезпечні.
Раніше РБК-Україна писало, що зоозахисники закликають українців, які на тривалий час їдуть з дому, закривати вікна або встановлювати москітні сітки, щоб в оселю не залетіли кажани. У сезон міграції ці тварини можуть потрапляти у житло через відкриті вікна чи щілини і навіть утворювати там колонії.
В Україні кажани час від часу шукають прихистку в оселях людей. Раніше ми розповідали, як рукокрилі намагалися прогризти шлях до квартири у Львові.