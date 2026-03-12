Более 900 летучих мышей под обшивкой балкона: в Харькове нашли рекордную колонию (фото)

В Харькове обычная проверка балкона превратилась в масштабную спасательную операцию. Владелица квартиры годами слышала шорох под обшивкой, однако лишь во время ремонта выяснилось, что она делила жилье с почти тысячей летучих мышей.
РБК-Украина со ссылкой на "Украинский центр реабилитации рукокрылых" рассказывает детали необычного спасения и что делать, если в вашем доме поселились рукокрылые.
Владелица квартиры знала о существовании Центра реабилитации рукокрылых, поэтому пригласила специалистов контролировать демонтаж обшивки. Как выяснилось, под материалом скрывалась колония рыжих вечерниц.
"В течение трех дней, работая в несколько смен, мы проверяли состояние животных, поили их водой и оказывали первую помощь истощенным. В целом удалось спасти более 900 вечерниц", - сообщили в Центре.
Сейчас большинство животных находятся в удовлетворительном состоянии. Их разместили в специальной "холодной комнате" для завершения зимовки, а наиболее истощенных особей откармливают насекомыми.
Харьковчанка обнаружила колонию летучих мышей у себя на балконе (фото: facebook.com/BatsUkraine)
Специалисты развеивают популярные страхи относительно соседства с рукокрылыми:
Экологи отмечают, что убивать рукокрылых или разрушать их убежища запрещено законом. Если колония поселилась под балконом, лучшее решение - дождаться осени, когда животные улетят на юг, и только тогда забить щели мягким материалом.
В случае обнаружения летучих мышей зимой (как это произошло в Харькове), животных можно временно передержать в коробке в холодильнике (при температуре +4...+8 °C), но лучше сразу обратиться к специалистам. Специалисты отмечают, что кормить летучих мышей можно только живыми насекомыми; молоко, хлеб или кошачий корм для них смертельно опасны.
Ранее РБК-Украина писало, что зоозащитники призывают украинцев, которые на длительное время уезжают из дома, закрывать окна или устанавливать москитные сетки, чтобы в дом не залетели летучие мыши. В сезон миграции эти животные могут попадать в жилье через открытые окна или щели и даже образовывать там колонии.
В Украине летучие мыши время от времени ищут убежища в домах людей. Ранее мы рассказывали, как рукокрылые пытались прогрызть путь в квартиру во Львове.