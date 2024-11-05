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Прогризали шлях до квартири. Львівські зоозахисники врятували майже пів сотні кажанів

Вівторок 05 листопада 2024 11:54
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Прогризали шлях до квартири. Львівські зоозахисники врятували майже пів сотні кажанів Львівські зоозахисники врятували колонію кажанів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Львівські зоозахисники врятували майже пів сотні кажанів, які засіли під відливом вікна будинку, прогризли монтажну піну та майже дістались до квартири людей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис директора львівського притулку "Домівки врятованих тварин" Ореста Залипського у Facebook.

Що відомо про порятунок кажанів

У неділю, 3 листопада, очільник львівського притулку "Домівки врятованих тварин" Орест Залипський повідомив про "рятувальну місію 48 кажанів" виду "Вечірниця руда" (з родини Лиликові).

Він розповів: до притулку звернулись люди й повідомили, що кажани "ще трішки" й дістануться їхньої квартири у багатоповерхівці.

"Ми одразу поїхали до людей. Там нас зустріла ціла колонія кажанів", - уточнив спеціаліст.

Прогризали шлях до квартири. Львівські зоозахисники врятували майже пів сотні кажанів

Кажани під вікном квартири (скриншот: facebook.com/Орест Залипський)

Він пояснив, що тварини:

  • засіли під відливом у вікні
  • прогризли всю монтажну піну
  • майже дістались у квартиру

"Тож усіх кажанів було відловлено й доставлено до домівки. І буде повернено у природу", - написав Залипський.

Прогризали шлях до квартири. Львівські зоозахисники врятували майже пів сотні кажанівПорятунок кажанів (скриншот: facebook.com/Орест Залипський)

Ввечері понеділка, 4 листопада, Залипський розповів, що зоозахисники повернули у природу 46 кажанів (допоки дозволяє температурний режим).

"Нагадаємо, що нашою командою було врятовано кажанів, які оселились у відливі та пробирались вже у квартиру. Тож усіх було оглянуто, зважено, одягнено кільця для ідентифікації та повернуто у природу", - додав він.

Прогризали шлях до квартири. Львівські зоозахисники врятували майже пів сотні кажанів

Прогризали шлях до квартири. Львівські зоозахисники врятували майже пів сотні кажанів

Огляд кажанів експертами (скриншот: facebook.com/Орест Залипський)

Уточнюється, що двоє кажанів з цієї колонії залишились у притулку, оскільки мають забої передпліччя.Прогризали шлях до квартири. Львівські зоозахисники врятували майже пів сотні кажанів

46 із 48 врятованих кажанів повернули у природу (скриншот: facebook.com/Орест Залипський)

Залипський оприлюднив також відео, на яких можна побачити, як рятувальники дістають кажанів з-під вікна, проводять огляд і згодом відпускають на волю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про низку дивовижних фактів щодо кажанів.

Читайте також, як на Сумщині двох людей покусали кажани й чим це небезпечно

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