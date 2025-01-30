Чому кажани сплять вниз головою: ось, що з'ясували вчені

Кажани відомі своїм дивацьким вибором пози для сну - замість того, щоб лежати, вони висять вниз головою. Однак, як виявилося, насправді це практичне рішення.

Про те, чому кажани сплять вниз головою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Live Science .

На думку Тари Хохофф, біологині і координаторки Програми збереження кажанів штату Іллінойс, ця поведінка - спати вниз головою - може бути результатом еволюційного шляху кажанів до польоту.

За словами вченої, коли кажани еволюціонували від наземних ссавців, вони почали планерувати, як білки-кажани. Предки сучасних кажанів могли забиратися на високі дерева і падати, ймовірно, розвинувши сильні кінцівки для таких підйомів.

Як пояснив Олександр Льюїс, дослідник кажанів з Каліфорнійського державного політехнічного університету в Гумбольдті, потужні лапи кажанів з часом перетворилися на крила.



Чому кажани сплять вниз головою (фото: Flickr.com)

Однак, оскільки кажани не мають порожнистих кісток, як птахи, вони не мають такої великої здатності до підйому під час польоту. Тому кажани висять вниз головою, щоб швидше злетіти.

Більшість людей вважали б складним завданням висіти на карнизі або будь-якій іншій поверхні вниз головою. Однак завдяки тому, як еволюціонували м'язи, сухожилля та кігті кажанів, ці тварини можуть висіти вниз головою набагато легше, ніж люди.

Як розповів Деніел Павук, зоолог і завідувач кафедри біології Державного університету Боулінг-Грін в Огайо, коли кажан знаходить місце для ночівлі, він скорочує м'язи, прикріплені до кігтів. Коли кігті торкаються поверхні сідала, кажан розслаблює своє тіло. Це дозволяє вазі його тіла натягувати сухожилля, з'єднані з кігтями.

В результаті суглоби кігтів "змикаються", а вага тіла кажана утримує кігті зімкнутими. Іншими словами, кажани витрачають мінімум енергії, щоб висіти вниз головою; їхні тіла розслаблені, а гравітація робить роботу за них.



Кажани можуть висіти вниз головою довше, ніж люди (фото: GettyImages)

Крім цього, у той час, як у людини в перевернутому положенні кров накопичується в голові, що з часом призводить до проблем зі здоров'ям, компактний розмір кажана дозволяє його серцю легко перекачувати кров по всьому тілу.

Після того, як висіння вниз головою стало улюбленим способом відпочинку кажанів, цей новий спосіб життя призвів до еволюції кількох інших рис. Наприклад, скелети кажанів стали легшими для польоту.

Проте, через еволюцію кістки ніг кажанів не здатні витримувати вагу тіла ссавців протягом тривалого часу. А от висячи вниз головою, кажанам не доводиться переносити свою вагу на слабкі ноги.

Втім, кажани, які знаходяться на землі, все ще можуть злітати з положення стоячи. Але, за словами науковців, це складніше, ніж розпочати політ у висячому положенні.

Водночас деякі кажани не сплять виключно вниз головою. Наприклад, дискокрилі кажани в Центральній і Південній Америці мають спеціальні присоски на великих пальцях, якими вони чіпляються за нижню сторону листя, до того ж під різними кутами.



Кажан-дискокрил (фото: wikipedia.org)

А деяким видам кажанів, за спостереженнями вчених, здається, легше відриватися від землі.