Ціла колонія у квартирі? Як українцям уникнути навали червонокнижних "гостей"
Українців, які планують їхати у відпустку, закликали подбати про власну оселю - щоб уникнути "непроханих гостей" під час своєї відсутності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію команди порятунку тварин Києва - Kyiv Animal Rescue Group (KARG) - у Facebook.
Що потрібно зробити перед поїздкою та чому саме
"Їдеш у відпустку? Закрий вікна - почалася міграція кажанів", - наголосили у Kyiv Animal Rescue Group.
Уточнюється, що вони "долають сотні кілометрів і зупиняються на відпочинок у незнайомих місцях".
Інколи кажани можуть потрапляти до квартир українців (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)
Зазначається, що в Україні є як осілі, так і мігруючі види кажанів:
- частина цих тварин проводить літо тут;
- інші - прилітають до нас зимувати;
- деякі - лише пролітають.
"Вікно без сітки чи щілина кватирки може стати для них пасткою - вони залітають усередину і не можуть вибратися", - повідомили у команді порятунку тварин.
Вузькі щілини можуть стати пасткою для кажанів (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)
Повідомляється, що "у квартирі може опинитися ціла колонія".
Крім того, це небезпечно й для самих тварин - у приміщенні вони "можуть пошкодитися".
Кажани можуть "оселитися" у квартирі цілою колонією (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)
"А тривала відсутність господарів може стати для них фатальною", - додали у KARG.
Насамкінець громадянам нагадали, що всі види кажани, які зустрічаються в Україні, занесені до Червоної книги через стрімке скорочення популяції.
"Збережіть їх і подбайте про своє помешкання: встановіть сітки або закрийте вікна на час відпустки. Будь ласка, поширте цей допис - він може допомогти зберегти життя кажанам", - підсумували у KARG.
Публікація KARG (скриншот: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)
