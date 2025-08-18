ua en ru
Ціла колонія у квартирі? Як українцям уникнути навали червонокнижних "гостей"

Понеділок 18 серпня 2025 11:56
Ціла колонія у квартирі? Як українцям уникнути навали червонокнижних "гостей" Українців попередили про червонокнижних "гостей", які можуть потрапити в оселю (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українців, які планують їхати у відпустку, закликали подбати про власну оселю - щоб уникнути "непроханих гостей" під час своєї відсутності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію команди порятунку тварин Києва - Kyiv Animal Rescue Group (KARG) - у Facebook.

Що потрібно зробити перед поїздкою та чому саме

"Їдеш у відпустку? Закрий вікна - почалася міграція кажанів", - наголосили у Kyiv Animal Rescue Group.

Уточнюється, що вони "долають сотні кілометрів і зупиняються на відпочинок у незнайомих місцях".

Ціла колонія у квартирі? Як українцям уникнути навали червонокнижних &quot;гостей&quot;Інколи кажани можуть потрапляти до квартир українців (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Зазначається, що в Україні є як осілі, так і мігруючі види кажанів:

  • частина цих тварин проводить літо тут;
  • інші - прилітають до нас зимувати;
  • деякі - лише пролітають.

"Вікно без сітки чи щілина кватирки може стати для них пасткою - вони залітають усередину і не можуть вибратися", - повідомили у команді порятунку тварин.

Ціла колонія у квартирі? Як українцям уникнути навали червонокнижних &quot;гостей&quot;

Ціла колонія у квартирі? Як українцям уникнути навали червонокнижних &quot;гостей&quot;Вузькі щілини можуть стати пасткою для кажанів (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Повідомляється, що "у квартирі може опинитися ціла колонія".

Крім того, це небезпечно й для самих тварин - у приміщенні вони "можуть пошкодитися".

Ціла колонія у квартирі? Як українцям уникнути навали червонокнижних &quot;гостей&quot;

Ціла колонія у квартирі? Як українцям уникнути навали червонокнижних &quot;гостей&quot;Кажани можуть "оселитися" у квартирі цілою колонією (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

"А тривала відсутність господарів може стати для них фатальною", - додали у KARG.

Насамкінець громадянам нагадали, що всі види кажани, які зустрічаються в Україні, занесені до Червоної книги через стрімке скорочення популяції.

"Збережіть їх і подбайте про своє помешкання: встановіть сітки або закрийте вікна на час відпустки. Будь ласка, поширте цей допис - він може допомогти зберегти життя кажанам", - підсумували у KARG.

Ціла колонія у квартирі? Як українцям уникнути навали червонокнижних &quot;гостей&quot;Ціла колонія у квартирі? Як українцям уникнути навали червонокнижних &quot;гостей&quot;Публікація KARG (скриншот: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як львівські зоозахисники врятували майже пів сотні кажанів, які засіли під відливом вікна будинку, прогризли монтажну піну та майже дістались до квартири людей.

Крім того, ми пояснювали, чому кажани сплять вниз головою.

Читайте також, що відомо про "український слід" у загибелі 90% кажанів у США.

