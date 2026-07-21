Понад 9 тисяч вакансій: кого з медиків найбільше бракує у 2026 році та в яких областях

Головне: Кількість варіантів : на Єдиному порталі вакансій у закладах охорони здоров'я для українських медиків доступно понад 9,4 тисячі пропозицій роботи.

: на Єдиному порталі вакансій у закладах охорони здоров'я для українських медиків доступно понад 9,4 тисячі пропозицій роботи. Де пропозицій найбільше : лідерами за кількістю вакансій у медичних закладах є Одеська, Львівська, Дніпропетровська та Київська області, а також місто Київ.

: лідерами за кількістю вакансій у медичних закладах є Одеська, Львівська, Дніпропетровська та Київська області, а також місто Київ. Кого шукають найчастіше : найбільший попит сьогодні - на медсестер, медичних братів, парамедиків та лікарів первинної ланки (зокрема терапевтів, анестезіологів і сімейних лікарів), хоча є також пропозиції для рідкісних чи вузькопрофільних спеціалістів.

: найбільший попит сьогодні - на медсестер, медичних братів, парамедиків та лікарів первинної ланки (зокрема терапевтів, анестезіологів і сімейних лікарів), хоча є також пропозиції для рідкісних чи вузькопрофільних спеціалістів. Переваги порталу: система гарантує актуальність даних (заклади зобов'язані оновлювати інформацію про вакансії впродовж 10 днів), прозорість та рівні можливості для всіх фахівців - від інтернів до досвідчених лікарів.

Скільки вакансій зараз є та де їх шукати

Українцям розповіли, що зараз для медиків доступні понад 9,4 тисячі різних вакансій.

Вони зібрані на Єдиному порталі вакансій у закладах охорони здоров'я (створеному МОЗ у співпраці з Мінцифри).

Адміністратором порталу є державне підприємство "Електронне здоров'я".

У МОЗ нагадали, що портал вакансій забезпечує прозорий та зручний процес працевлаштування у медичній сфері.

"Інформацію про вакансії розміщують самі заклади охорони здоров'я, що гарантує її актуальність", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що пошук роботи можна здійснювати:

за спеціальністю;

за регіоном;

за типом посади.

Щоб подати заявку, необхідно зареєструватись та авторизуватись на порталі за допомогою електронного підпису.

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В яких областях України вакансій найбільше

Згідно з інформацією МОЗ, за останні пів року заклади охорони здоров'я опублікували на порталі вакансій 898 оголошень.

В цілому ж найбільше вакансій у медичних закладах таких областей:

Одеська - 628;

Львівська - 543;

Дніпропетровська - 448;

Київська - 410.

Тим часом у місті Києві - 417 відкритих вакансій.

Яких спеціалістів шукають найчастіше

Повідомляється, що сьогодні найбільший попит - на медсестер, медичних братів та працівників екстреної допомоги.

Якщо ж говорити про загальний рейтинг посад із найбільшою кількістю пропозицій (які розмістили за останнє півріччя), то він виглядає так:

сестра медична / брат медичний - 101;

парамедик - 66;

лікар-терапевт - 48;

лікар-анестезіолог - 42;

лікар загальної практики - сімейний лікар - 36;

сестра медична / брат медичний-анестезист - 30;

сестра медична / брат медичний стаціонару - 27;

лікар-хірург - 23;

лікар-психіатр - 23;

лікар із медицини невідкладних станів - 22.

Рідкісні та вузькопрофільні спеціальності

У МОЗ констатували, що сьогодні шукають також рідкісних та вузькопрофільних лікарів.

Так, наприклад, станом на 20 липня були відкриті вакансії для:

лікарів-генетиків;

лікарів-сурдологів;

лікарів-бактеріологів;

біохіміків;

ерготерапевтів;

терапевтів мови й мовлення;

лікарів фізичної та реабілітаційної медицини.

Основні переваги Єдиного порталу вакансій

Українцям нагадали також про ключові переваги Єдиного порталу вакансій у закладах охорони здоров'я.

Перш за все йдеться про прозорість та актуальність даних.

"Відповідно до вимог законодавства, заклади охорони здоров'я зобов'язані оприлюднювати інформацію про нову або звільнену посаду протягом 10 робочих днів з моменту її виникнення", - розповіли в МОЗ.

Це гарантує, що користувачі бачать лише свіжі та реальні пропозиції роботи.

Єдиний портал вакансій у закладах охорони здоров'я (скриншот: medvacancy.moz.gov.ua)

Крім того, портал забезпечує рівні можливості для всіх.

Тобто електронна система забезпечує відкритий доступ до робочих місць для всіх категорій фахівців - від випускників медичних університетів (інтернів) до досвідчених лікарів.

Насамкінець портал пропонує зручний функціонал.

Так, користувачі можуть шукати роботу за допомогою гнучких фільтрів - за регіоном, медичною спеціальністю, рівнем заробітної плати чи наявністю додаткових опцій (наприклад, надання житла).