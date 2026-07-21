Более 9 тысяч вакансий: кого из медиков больше всего не хватает в 2026 году и в каких областях

Главное: Количество вариантов : на Едином портале вакансий в учреждениях здравоохранения для украинских медиков доступно более 9,4 тысячи предложений работы.

: на Едином портале вакансий в учреждениях здравоохранения для украинских медиков доступно более 9,4 тысячи предложений работы. Где предложений больше всего : лидерами по количеству вакансий в медицинских учреждениях являются Одесская, Львовская, Днепропетровская и Киевская области, а также город Киев.

: лидерами по количеству вакансий в медицинских учреждениях являются Одесская, Львовская, Днепропетровская и Киевская области, а также город Киев. Кого ищут чаще всего : наибольший спрос сегодня - на медсестер, медицинских братьев, парамедиков и врачей первично звена (в частности терапевтов, анестезиологов и семейных врачей), хотя есть также предложения для редких или узкопрофильных специалистов.

: наибольший спрос сегодня - на медсестер, медицинских братьев, парамедиков и врачей первично звена (в частности терапевтов, анестезиологов и семейных врачей), хотя есть также предложения для редких или узкопрофильных специалистов. Преимущества портала: система гарантирует актуальность данных (учреждения обязаны обновлять информацию о вакансиях в течение 10 дней), прозрачность и равные возможности для всех специалистов - от интернов до опытных врачей.

Сколько вакансий сейчас есть и где их искать

Украинцам рассказали, что сейчас для медиков доступны более 9,4 тысяч различных вакансий.

Они собраны на Едином портале вакансий в учреждениях здравоохранения (созданном Минздравом в сотрудничестве с Минцифры).

Администратором портала является государственное предприятие "Электронное здоровье".

В министерстве напомнили, что портал вакансий обеспечивает прозрачный и удобный процесс трудоустройства в медицинской сфере.

"Информацию о вакансиях размещают сами учреждения здравоохранения, что гарантирует ее актуальность", - объяснили гражданам.

Уточняется, что поиск работы можно осуществлять:

по специальности;

по региону;

по типу должности.

Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться и авторизироваться на портале с помощью электронной подписи.

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В каких областях Украины вакансий больше всего

Согласно информации Минздрава, за последние полгода заведения здравоохранения опубликовали на портале вакансий 898 объявлений.

В целом же больше всего вакансий в медицинских учреждениях таких областей:

Одесская - 628;

Львовская - 543;

Днепропетровская - 448;

Киевская - 410.

Тем временем в городе Киеве - 417 открытых вакансий.

Каких специалистов ищут чаще всего

Сообщается, что сегодня наибольший спрос - на медсестер, медицинских братьев и работников экстренной помощи.

Если же говорить об общем рейтинге должностей с наибольшим количеством предложений (которые разместили за последнее полугодие), то он выглядит так:

сестра медицинская / брат медицинский - 101;

парамедик - 66;

врач-терапевт - 48;

врач-анестезиолог - 42;

врач общей практики - семейный врач - 36;

сестра медицинская / брат медицинский-анестезист - 30;

сестра медицинская / брат медицинский стационара - 27;

врач-хирург - 23;

врач-психиатр - 23;

врач по медицине неотложных состояний - 22.

Редкие и узкопрофильные специальности

В Минздраве констатировали, что сегодня ищут также редких и узкопрофильных врачей.

Так, например, по состоянию на 20 июля были открыты вакансии для:

врачей-генетиков;

врачей-сурдологов;

врачей-бактериологов;

биохимиков;

эрготерапевтов;

терапевтов языка и речи;

врачей физической и реабилитационной медицины.

Основные преимущества Единого портала вакансий

Украинцам напомнили также о ключевых преимуществах Единого портала вакансий в учреждениях здравоохранения.

Прежде всего речь идет о прозрачности и актуальности данных.

"В соответствии с требованиями законодательства, учреждения здравоохранения обязаны обнародовать информацию о новой или освобожденной должности в течение 10 рабочих дней с момента ее возникновения", - рассказали в Минздраве.

Это гарантирует, что пользователи видят только свежие и реальные предложения работы.

Единый портал вакансий в учреждениях здравоохранения (скриншот: medvacancy.moz.gov.ua)

Кроме того, портал обеспечивает равные возможности для всех.

То есть электронная система обеспечивает открытый доступ к рабочим местам для всех категорий специалистов - от выпускников медицинских университетов (интернов) до опытных врачей.

В заключение портал предлагает удобный функционал.

Так, пользователи могут искать работу с помощью гибких фильтров - по региону, медицинской специальности, уровню заработной платы или наличию дополнительных опций (например, предоставлению жилья).