RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Более 9 тысяч вакансий: кого из медиков больше всего не хватает в 2026 году и в каких областях

07:36 21.07.2026 Вт
4 мин
Работа есть для большинства, но где именно искать актуальные предложения?
aimg Ирина Костенко
Некоторых медиков сегодня не хватает больше, чем других (фото иллюстративное: Getty Images)

Украинским медикам предлагают тысячи актуальных вакансий. Однако некоторых специалистов ищут чаще других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Главное:

  • Количество вариантов: на Едином портале вакансий в учреждениях здравоохранения для украинских медиков доступно более 9,4 тысячи предложений работы.
  • Где предложений больше всего: лидерами по количеству вакансий в медицинских учреждениях являются Одесская, Львовская, Днепропетровская и Киевская области, а также город Киев.
  • Кого ищут чаще всего: наибольший спрос сегодня - на медсестер, медицинских братьев, парамедиков и врачей первично звена (в частности терапевтов, анестезиологов и семейных врачей), хотя есть также предложения для редких или узкопрофильных специалистов.
  • Преимущества портала: система гарантирует актуальность данных (учреждения обязаны обновлять информацию о вакансиях в течение 10 дней), прозрачность и равные возможности для всех специалистов - от интернов до опытных врачей.

Сколько вакансий сейчас есть и где их искать

Украинцам рассказали, что сейчас для медиков доступны более 9,4 тысяч различных вакансий.

Они собраны на Едином портале вакансий в учреждениях здравоохранения (созданном Минздравом в сотрудничестве с Минцифры).

Администратором портала является государственное предприятие "Электронное здоровье".

В министерстве напомнили, что портал вакансий обеспечивает прозрачный и удобный процесс трудоустройства в медицинской сфере.

"Информацию о вакансиях размещают сами учреждения здравоохранения, что гарантирует ее актуальность", - объяснили гражданам.

Уточняется, что поиск работы можно осуществлять:

  • по специальности;
  • по региону;
  • по типу должности.

Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться и авторизироваться на портале с помощью электронной подписи.

Читайте также: От зарплат и разовых 200 тысяч до жилья: что получают молодые медики и при каких условиях

В каких областях Украины вакансий больше всего

Согласно информации Минздрава, за последние полгода заведения здравоохранения опубликовали на портале вакансий 898 объявлений.

В целом же больше всего вакансий в медицинских учреждениях таких областей:

  • Одесская - 628;
  • Львовская - 543;
  • Днепропетровская - 448;
  • Киевская - 410.

Тем временем в городе Киеве - 417 открытых вакансий.

Каких специалистов ищут чаще всего

Сообщается, что сегодня наибольший спрос - на медсестер, медицинских братьев и работников экстренной помощи.

Если же говорить об общем рейтинге должностей с наибольшим количеством предложений (которые разместили за последнее полугодие), то он выглядит так:

  • сестра медицинская / брат медицинский - 101;
  • парамедик - 66;
  • врач-терапевт - 48;
  • врач-анестезиолог - 42;
  • врач общей практики - семейный врач - 36;
  • сестра медицинская / брат медицинский-анестезист - 30;
  • сестра медицинская / брат медицинский стационара - 27;
  • врач-хирург - 23;
  • врач-психиатр - 23;
  • врач по медицине неотложных состояний - 22.
Читайте также: Мест хватит. Сколько вакансий открыто для врачей-интернов и какие специальности в топе

Редкие и узкопрофильные специальности

В Минздраве констатировали, что сегодня ищут также редких и узкопрофильных врачей.

Так, например, по состоянию на 20 июля были открыты вакансии для:

  • врачей-генетиков;
  • врачей-сурдологов;
  • врачей-бактериологов;
  • биохимиков;
  • эрготерапевтов;
  • терапевтов языка и речи;
  • врачей физической и реабилитационной медицины.

Основные преимущества Единого портала вакансий

Украинцам напомнили также о ключевых преимуществах Единого портала вакансий в учреждениях здравоохранения.

Прежде всего речь идет о прозрачности и актуальности данных.

"В соответствии с требованиями законодательства, учреждения здравоохранения обязаны обнародовать информацию о новой или освобожденной должности в течение 10 рабочих дней с момента ее возникновения", - рассказали в Минздраве.

Это гарантирует, что пользователи видят только свежие и реальные предложения работы.

Единый портал вакансий в учреждениях здравоохранения (скриншот: medvacancy.moz.gov.ua)

Кроме того, портал обеспечивает равные возможности для всех.

То есть электронная система обеспечивает открытый доступ к рабочим местам для всех категорий специалистов - от выпускников медицинских университетов (интернов) до опытных врачей.

В заключение портал предлагает удобный функционал.

Так, пользователи могут искать работу с помощью гибких фильтров - по региону, медицинской специальности, уровню заработной платы или наличию дополнительных опций (например, предоставлению жилья).

Напомним, ранее мы рассказывали, что медики обязаны говорить по-украински, но есть нюанс (когда штраф могут не выписать).

Кроме того, мы объясняли, кто из медиков может получить бесплатное жилье в Украине и при каком условии.

Читайте также, кого из медиков, несмотря на бронирование, забирают в медицинские силы в первую очередь.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
спеціальністьМинистерство здравоохранения УкраиныИнтернатураМедицинская помощьРабота в УкраинеПрофессияВрачиБольницыСкорая