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Ляшко висловився щодо розбронювання медиків

12:56 12.06.2026 Пт
2 хв
Кого з медиків забирають до медичних сил першочергово?
aimg Валерій Ульяненко
Ляшко висловився щодо розбронювання медиків Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Попри бронювання всіх медичних працівників в Україні, деяких з них можуть розбронювати для служби у лавах ЗСУ. Для цього існує відпрацьований алгоритм.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

"Щодо розбронювання медичних працівників - це правда. Є відпрацьований алгоритм, який прийнятий після рішення Ради національної безпеки і оборони, який передбачив 100% бронювання медичних працівників, зокрема лікарів, які працюють в державних і комунальних закладах охорони здоров'я", - сказав він.

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Ляшко пояснив, що в подальшому командувач медичних сил через Міноборони звертається до МОЗ з конкретним запитом по лікарських спеціальностях, по профілях, які необхідні для посилення медичних сил ЗСУ.

"Ми робимо квотний принцип, передаємо це на обласні адміністрації. Обласні адміністрації працюють з конкретним закладом, відбувається певне визначення людей, які готові, в першу чергу готові добровільно піти до лав Збройних сил, зокрема до медичних сил ЗСУ", - зазначив міністр.

Після цього відбувається розбронювання медичного працівника і підписується контракт на один рік. Після того, як медик відслужив у ЗСУ рік, він може повернутися до свого основного місця роботи.

Ляшко додав, що у нього є цифри щодо розбронювання медиків, але пообіцяв показати їх або при особистому спілкуванні, або при додатковому запиті.

Нагадаємо, попри наявність бронювання, у частини працівників критично важливих підприємств можуть виникати питання щодо підтвердження свого статусу. Які кроки має виконати сам працівник, а за що відповідальність несе роботодавець.

Зазначимо, Кабмін змінює підхід до бронювання працівників та запускає перевірку статусу підприємств, які належать до критично важливих. Уряд доручив оновити перелік таких компаній і підтвердити їхню відповідність чинним критеріям.

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