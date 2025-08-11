Безкоштовне житло медикам? У МОЗ пояснили, хто отримає ключі та за якої умови

Дехто з лікарів та інших медичних працівників в Україні можуть претендувати на службове житло на час роботи. Його купівлю фінансує держава.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Кому з медиків надали право на службове житло

Згідно з інформацією МОЗ, отримати службове житло на час роботи можуть лікарі та інші медичні працівники, які працевлаштувались:

у комунальних медичних закладах сільських населених пунктів;

на пріоритетні вакансії.

"Під час відвідування лікарень та громад часто чув прохання від голів громад і генеральних директорів лікарень допомогти з забезпеченням житлом лікарів, які приїжджають працювати в сільську місцевість", - поділився міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, реагуючи на це та виконуючи указ президента №483/2024, уряд України запроваджує стимули для медиків - як-от службове житло для тих, хто обирає працювати в сільських громадах.

"На мій погляд, це реальна підтримка для лікарів і турбота про людей, які живуть у віддалених населених пунктах - щоб необхідна медична допомога залишалася доступною", - наголосив посадовець.

Він додав, що найближчим часом буде анонсовано також інші стимули, які "вже узгодили з прем'єр-міністром України".

Про яку державну програму підтримки йдеться

Українцям розповіли, що порядок, за яким держава фінансуватиме купівлю житла для медичних працівників, ухвалив нещодавно Кабінет міністрів (постановою №900 від 16 липня 2025 р.).

Очікується, що таке рішення:

допоможе залучити більше лікарів у села;

покращить доступ до медичної допомоги у віддалених районах.

Уточнюється, що житло купуватимуть лікарні - за кошти держбюджету (тобто його купівлю фінансує держава).

Це відбуватиметься в межах програми "Здійснення заходів із забезпечення житлом медичних працівників з метою заповнення вакантних посад у сільській місцевості".

Хто матиме пріоритет у забезпеченні житлом

У МОЗ пояснили, що пріоритет у забезпеченні житлом визначатиметься за результатами аналізу ситуації із медичними кадрами у регіонах (при аналізі враховуватимуть дані з Єдиного вебпорталу вакантних посад у закладах охорони здоров'я).

Так, нині на порталі розміщено 980 вакансій у закладах охорони здоров'я сіл і селищ (798 з них - вакансії лікарів).

Зазначається, що більшість вакансій - 791 - залишаються відкритими вже понад 90 днів. Найбільше вільних посад при цьому:

в Одеській області;

у Житомирській області;

у Кіровоградській області;

у Волинській області;

у Дніпропетровській області.

Хто може отримати службове житло: основні вимоги

Взяти участь у програмі можуть:

громадяни України віком до 50 років;

які переїжджають для працевлаштування у комунальний медичний заклад;

якщо цей медзаклад надає медичну допомогу в сільській місцевості.

При цьому посада має бути серед тих, які понад 90 днів поспіль були розміщені на Єдиному вебпорталі вакансій у закладах охорони здоров'я.

Інші умови програми є такими:

на момент подання заяви лікар чи інший медпрацівник має працювати у цьому закладі не більше 120 днів;

у нього або членів його сім'ї не повинно бути власного чи службового житла в цьому або сусідніх населених пунктах - у радіусі до 30 кілометрів.

Є також вимоги до самого закладу:

він має відповідати планам розвитку госпітальних округів;

він має не перебувати в стані припинення.

Як медику взяти участь у програмі й отримати житло

У МОЗ пояснили, що лікар або медичний працівник, який хоче взяти участь у програмі, самостійно обирає житло, яке відповідає вимогам.

Воно повинно бути розташоване в населеному пункті, де він або вона працює (наприклад, райцентрі), або ж у сусідньому - але не далі ніж за 30 км.

"Обласні центри, Київ, а також території, де тривають або тривали бойові дії чи є тимчасово окупованими, - не підходять", - наголосили в МОЗ.

Тим часом у продавця такого житла мають бути:

всі необхідні документи;

право власності, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.

"Оціночна вартість житла має бути визначена незалежним оцінювачем і внесена до Єдиної бази даних звітів про оцінку не раніше ніж за 6 місяців до подання", - додали в МОЗ.

Уточнюється, що ціна за квадратний метр житла не може перевищувати середню вартість будівництва житла в регіоні (встановлену Міністерством розвитку громад і територій).

Після того як медичний працівник обирає житло, алгоритм дій є наступним:

він подає заяву про його придбання до свого медичного закладу;

представники медзакладу перевіряють документи та оглядають обране житло;

якщо все в порядку - документи передають до обласного департаменту охорони здоров'я;

департамент - розглядає їх, додає свої пропозиції та надсилає до МОЗ.

У разі позитивного рішення, заклад охорони здоров'я:

укладає договір купівлі-продажу;

визначає житло як службове;

передає його у користування медичному працівнику.

"Така ініціатива не лише покращить умови для медичних працівників, а й сприятиме посиленню спроможності системи охорони здоров'я на місцях. Люди в громадах зможуть отримувати якісну медичну допомогу ближче до дому", - підсумували в МОЗ.