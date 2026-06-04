ua en ru
Чт, 04 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Місць вистачить. Скільки вакансій відкрито для лікарів-інтернів і які спеціальності в топі

07:30 04.06.2026 Чт
4 хв
Випускникам варто готуватися до реєстрації та створення електронних кабінетів уже зараз
aimg Ірина Костенко
Місць вистачить. Скільки вакансій відкрито для лікарів-інтернів і які спеціальності в топі Реєстрація випускників в е-Системі рейтингового розподілу скоро стартує (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Майбутні лікарі скоро дізнаються, де проходитимуть інтернатуру. База вакансій повністю сформована, а місць - вистачить для всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Головне:

  • Місць вистачить усім: для майбутніх інтернів сформовано базу з 5 400 реальних вакансій, що повністю покриває потреби цьогорічних випускників.
  • Прозорий відбір: розподіл в інтернатуру відбуватиметься в електронному форматі на основі загальноукраїнського рейтингу успішності.
  • Важливі дати: до 15 червня медичні виші завантажать дані про успішність випускників, а вже з 16 числа - в е-Системі відкриється реєстрація та створення особистих кабінетів.
  • Лідери за місцями: найбільше вакансій доступно для майбутніх терапевтів і сімейних лікарів, а серед регіонів - у топі Київ та Дніпропетровщина.

Як формується перелік пропозицій для інтернів

У МОЗ розповіли, що в Україні завершився один із ключових етапів підготовки до інтернатури 2026 року:

  • з Єдиного веб-порталу вакансій у закладах охорони здоров'я вивантажили всі доступні для інтернів вакансії;
  • всі зафіксовані посади передали до Електронної системи рейтингового розподілу (е-Системи).

Це означає, що було сформовано повний перелік реальних пропозицій від медичних закладів.

Тепер випускники медичних закладів вищої освіти (ЗВО) гарантовано зможуть вступити на ці місця - для проходження практичної частини підготовки.

Читайте також: Медики зобов'язані говорити українською, але є нюанс: коли штраф можуть не виписати

Що відбувається далі - наступні етапи

Українцям нагадали, що наступним етапом - до 15 червня - ЗВО завершують завантаження даних про успішність своїх випускників до е-Системи.

Після цього стартує:

  • реєстрація випускників в е-Системі рейтингового розподілу;
  • створення особистих кабінетів.

Йдеться про період з 16 до 23 червня 2026 року.

"У цей період випускники зможуть побачити всі доступні вакансії безпосередньо у своїх особистих електронних кабінетах, а також перевірити інформацію про успішність, внесену освітнім закладом", - пояснили у міністерстві.

Скільки вакансій доступні інтернам в Україні

За даними МОЗ, сформована база пропозицій повністю задовольняє запит цьогорічних претендентів.

Так, по всій Україні для інтернів доступні близько 5 400 реальних вакансій.

При цьому в загальному розподілі 2026 року очікується понад 3 100 учасників (із них понад 2 900 - випускники бюджетної форми навчання, а також студенти-контрактники, які претендують на бюджетні місця).

Отже, кількість доступних вакансій:

  • повністю покриває потреби розподілу цьогорічних випускників;
  • забезпечує можливість працевлаштування для кожного учасника розподілу.

Як відбувається розподіл в інтернатуру

Заступниця міністра охорони здоров'я з цифрового розвитку Марія Карчевич підтвердила, що "понад 3 тисячі майбутніх лікарів, що цьогоріч випускаються з медичних вишів, вступатимуть до інтернатури".

Вона уточнила, що процес розподілу з минулого року є:

  • електронним;
  • абсолютно прозорим - на основі загальноукраїнського рейтингу успішності.

"Цьогорічні випускники медичних вишів можуть бути спокійні: місць в інтернатурі вистачить усім. Кожен випускник зможе знайти оптимальний варіант для старту кар'єри", - констатувала посадовиця.

Вона зауважила також, що тепер - черга за випускниками (готуватися до відкриття електронних кабінетів з 16 червня та уважно перевірити свої дані).

За якими спеціальностями вакансій найбільше

У МОЗ повідомили, що найбільше вакансій для інтернів розміщено на веб-порталі за такими лікарськими спеціальностями:

  • "Внутрішні хвороби" (для здобуття кваліфікації "Лікар-терапевт") - 788;
  • "Загальна практика" - сімейна медицина (для здобуття кваліфікації "Лікар загальної практики - сімейний лікар") - 629;
  • "Анестезіологія" (для здобуття кваліфікації "Лікар-анестезіолог") - 585;
  • "Хірургія" (для здобуття кваліфікації "Лікар-хірург") - 512;
  • "Неврологія" (для здобуття кваліфікації "Лікар-невролог") - 422.

В яких регіонах найбільше доступних місць

Серед регіонів з найбільшою кількістю доступних місць у МОЗ згадали:

  • місто Київ (523);
  • Дніпропетровську область (512);
  • Харківську область (451);
  • Одеську область (377);
  • Львівську область (353).

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали медиків-спеціалістів, яких шукають найбільше.

Крім того, ми пояснювали, хто з лікарів та інших медичних працівників в Україні може претендувати на службове житло на час роботи (його купівлю фінансує держава).

Читайте також, чому українським лікарям у Польщі почали анульовувати ліцензії (кому загрожує втрата роботи).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
спеціальність Мінстерство охорони здоров'я України Інтернатура Медична допомога Робота в Україні Професія Лікарі Освіта в Україні
Новини
Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками
Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками
Аналітика
Новий податок для банків: наповнення держбюджету чи ризик для економіки України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Новий податок для банків: наповнення держбюджету чи ризик для економіки України