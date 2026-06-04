Місць вистачить. Скільки вакансій відкрито для лікарів-інтернів і які спеціальності в топі

Майбутні лікарі скоро дізнаються, де проходитимуть інтернатуру. База вакансій повністю сформована, а місць - вистачить для всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Головне: Місць вистачить усім : для майбутніх інтернів сформовано базу з 5 400 реальних вакансій, що повністю покриває потреби цьогорічних випускників.

: для майбутніх інтернів сформовано базу з 5 400 реальних вакансій, що повністю покриває потреби цьогорічних випускників. Прозорий відбір : розподіл в інтернатуру відбуватиметься в електронному форматі на основі загальноукраїнського рейтингу успішності.

: розподіл в інтернатуру відбуватиметься в електронному форматі на основі загальноукраїнського рейтингу успішності. Важливі дати : до 15 червня медичні виші завантажать дані про успішність випускників, а вже з 16 числа - в е-Системі відкриється реєстрація та створення особистих кабінетів.

: до 15 червня медичні виші завантажать дані про успішність випускників, а вже з 16 числа - в е-Системі відкриється реєстрація та створення особистих кабінетів. Лідери за місцями: найбільше вакансій доступно для майбутніх терапевтів і сімейних лікарів, а серед регіонів - у топі Київ та Дніпропетровщина.

Як формується перелік пропозицій для інтернів

У МОЗ розповіли, що в Україні завершився один із ключових етапів підготовки до інтернатури 2026 року:

з Єдиного веб-порталу вакансій у закладах охорони здоров'я вивантажили всі доступні для інтернів вакансії;

всі зафіксовані посади передали до Електронної системи рейтингового розподілу (е-Системи).

Це означає, що було сформовано повний перелік реальних пропозицій від медичних закладів.

Тепер випускники медичних закладів вищої освіти (ЗВО) гарантовано зможуть вступити на ці місця - для проходження практичної частини підготовки.

Що відбувається далі - наступні етапи

Українцям нагадали, що наступним етапом - до 15 червня - ЗВО завершують завантаження даних про успішність своїх випускників до е-Системи.

Після цього стартує:

реєстрація випускників в е-Системі рейтингового розподілу;

створення особистих кабінетів.

Йдеться про період з 16 до 23 червня 2026 року.

"У цей період випускники зможуть побачити всі доступні вакансії безпосередньо у своїх особистих електронних кабінетах, а також перевірити інформацію про успішність, внесену освітнім закладом", - пояснили у міністерстві.

Скільки вакансій доступні інтернам в Україні

За даними МОЗ, сформована база пропозицій повністю задовольняє запит цьогорічних претендентів.

Так, по всій Україні для інтернів доступні близько 5 400 реальних вакансій.

При цьому в загальному розподілі 2026 року очікується понад 3 100 учасників (із них понад 2 900 - випускники бюджетної форми навчання, а також студенти-контрактники, які претендують на бюджетні місця).

Отже, кількість доступних вакансій:

повністю покриває потреби розподілу цьогорічних випускників;

забезпечує можливість працевлаштування для кожного учасника розподілу.

Як відбувається розподіл в інтернатуру

Заступниця міністра охорони здоров'я з цифрового розвитку Марія Карчевич підтвердила, що "понад 3 тисячі майбутніх лікарів, що цьогоріч випускаються з медичних вишів, вступатимуть до інтернатури".

Вона уточнила, що процес розподілу з минулого року є:

електронним;

абсолютно прозорим - на основі загальноукраїнського рейтингу успішності.

"Цьогорічні випускники медичних вишів можуть бути спокійні: місць в інтернатурі вистачить усім. Кожен випускник зможе знайти оптимальний варіант для старту кар'єри", - констатувала посадовиця.

Вона зауважила також, що тепер - черга за випускниками (готуватися до відкриття електронних кабінетів з 16 червня та уважно перевірити свої дані).

За якими спеціальностями вакансій найбільше

У МОЗ повідомили, що найбільше вакансій для інтернів розміщено на веб-порталі за такими лікарськими спеціальностями:

"Внутрішні хвороби" (для здобуття кваліфікації "Лікар-терапевт") - 788;

"Загальна практика" - сімейна медицина (для здобуття кваліфікації "Лікар загальної практики - сімейний лікар") - 629;

"Анестезіологія" (для здобуття кваліфікації "Лікар-анестезіолог") - 585;

"Хірургія" (для здобуття кваліфікації "Лікар-хірург") - 512;

"Неврологія" (для здобуття кваліфікації "Лікар-невролог") - 422.

В яких регіонах найбільше доступних місць

Серед регіонів з найбільшою кількістю доступних місць у МОЗ згадали: