Від зарплат і разових 200 тисяч до житла: що отримують молоді медики та за яких умов
Щоб підтримати медиків на старті кар'єри й посилити систему охорони здоров'я, держава пропонує молодим фахівцям низку важливих "бонусів". Від разових виплат до безкоштовного службового житла.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я України.
Головне:
- Гарантії для інтернів: бюджетники можуть самостійно обирати місце інтернатури (з переліку вакансій), а період навчання зараховується до загального трудового стажу.
- Зарплати початківців: мінімальна ставка інтернів у державних і комунальних закладах становить 15 тисяч гривень, хоча заклади мають право встановлювати вищу оплату (залежно від навантаження і результатів).
- Виплата 200 тисяч: одноразову допомогу отримують випускники, які працевлаштувалися на три роки у заклади громад із критичною потребою в кадрах (наприклад у селах чи на прифронтових територіях).
- Безкоштовне житло: право на службове житло отримують медики, які переїжджають працювати у сільські заклади чи лікарні прифронтових областей (за певних умов).
Що гарантує інтернам держава
Українцям розповіли, що цього року в розподілі на інтернатуру очікується участь понад 3 100 випускників медичних закладів вищої освіти.
Із них понад 2 900 - це:
- випускники бюджетної форми навчання;
- студенти-контрактники, які претендують на місця, навчання на яких здійснюється коштом державного бюджету.
Повідомляється, що інтернатура на бюджетній основі передбачає низку державних гарантій і підтримку для майбутніх лікарів:
- вони можуть обирати місце проходження інтернатури (серед підтверджених вакансій);
- період інтернатури - зараховується до загального трудового стажу.
Скільки платять лікарям-інтернам
За даними МОЗ, держава встановила, що мінімальний рівень оплати праці лікарів-інтернів становить 15 000 гривень на місяць:
- у державних медзакладах;
- у комунальних медзакладах.
При цьому "він не є обмеженням". Тобто заклади можуть встановлювати вищу оплату, залежно від:
- навантаження;
- обсягу роботи;
- результатів роботи інтерна.
Кому можуть разово виплатити 200 тисяч
У МОЗ нагадали, що з 2025 року в Україні було окремо запроваджено програму одноразової виплати у розмірі 200 тисяч гривень для випускників лікарських спеціальностей, які:
- завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти сфери управління МОЗ або МОН (Міністерства освіти й науки);
- працевлаштувалися на три роки у державні або комунальні медичні заклади громад із критичною потребою в медичних кадрах.
Уточнюється, що ця програма охоплює:
- сільські громади;
- території активних бойових дій;
- віднедавна - території можливих бойових дій (крім Київської області та міст обласного значення - Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Харків, Чернігів).
"Торік таку виплату отримали 83 лікарі, і програму продовжено у 2026 році", - уточнили в МОЗ.
Хто має право на службове житло
Згідно з інформацією міністерства, отримати службове житло на період роботи мають право лікарі та інші медичні працівники, які працевлаштовуються на пріоритетні вакансії в комунальні медичні заклади:
- сільських населених пунктів;
- населених пунктів прифронтових областей (Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської).
У МОЗ пояснили, що придбання такого житла фінансується державою.
В цілому взяти участь у програмі можуть громадяни України віком до 50 років, які переїжджають для роботи в сільському комунальному медичному закладі.
Серед інших умов згадуються такі:
- посада має бути розміщена на Єдиному вебпорталі вакансій у сфері охорони здоров'я понад 90 днів;
- на момент подання заяви людина має працювати у закладі не більше 120 днів.
"Водночас МОЗ працює над спрощенням вимог до претендентів на отримання житла за цією програмою", - підсумували у відомстві.
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