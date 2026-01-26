Понад 820 тисяч цілей за рік: Зеленський озвучив результати роботи українських дронів

Більш як 80% ворожих цілей на фронті нині знищуються за допомогою безпілотників, абсолютна більшість яких є українського виробництва.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, роль артилерії залишається важливою, однак характер війни змінюється, і дедалі більшого значення набувають технології та швидкість їх упровадження.
"Особовий склад, і передусім наша піхота, виконують фундаментальні завдання. Але сама війна проходить через еволюцію і стає надзвичайно залежною від того, хто швидший і сильніший у застосуванні технологій та в правдивій верифікації того, що відбувається на полі бою", - наголосив президент.
Глава держави повідомив, що лише за минулий рік українські безпілотники уразили майже 820 тисяч ворожих цілей. Кожне ураження фіксується, що дозволяє не лише підтверджувати результати, а й використовувати їх у бонусній системі оцінювання роботи військових.
За словами Зеленського, підрозділи отримують електронні бали за кожне підтверджене ураження. Ці бали можна обмінювати на дрони, засоби радіоелектронної боротьби, техніку та спорядження на платформі Brave1 Market.
"За грудень наші підрозділи досягли результату у вигляді 35 тисяч знищених окупантів. Дякуємо вам за цей результат", - зазначив президент.
Зеленський також підкреслив важливість подальшого розвитку системи захисту від російських ударних дронів, зокрема "Шахедів". За його словами, кількість успішних перехоплень ворожих дроних має значно зрости.
Після початку повномасштабного вторгнення Україна суттєво збільшила обсяги виробництва озброєння та активізувала впровадження сучасних технологій, які вже використовуються на передовій.
Зокрема, частка зброї, техніки й боєприпасів, які Агенція оборонних закупівель замовляє в українських виробників, за рік зросла з 46% до 82%.
Паралельно Україна та Франція працюють над запуском спільного виробництва дронів для потреб ЗСУ - такі потужності можуть з’явитися як в Україні, так і у Франції.
Окрім цього, чеська компанія разом із волонтерами постачає Україні FPV-дрони на оптоволокні, створені з використанням технологій, запозичених із перехоплених російських безпілотників.
Також повідомлялося про досягнення домовленостей із Данією щодо відкриття спільної лінії з виробництва далекобійних дронів. Водночас тривають переговори зі США про масштабну угоду на 50 млрд доларів, спрямовану на розвиток безпілотного виробництва.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що проєкт цієї угоди вже передано американській стороні, а реалізація програми можлива після завершення війни.