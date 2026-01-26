Более 820 тысяч целей за год: Зеленский озвучил результаты работы украинских дронов

Более 80% вражеских целей на фронте сейчас уничтожаются с помощью беспилотников, абсолютное большинство которых является украинского производства.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, роль артиллерии остается важной, однако характер войны меняется, и все большее значение приобретают технологии и скорость их внедрения.
"Личный состав, и прежде всего наша пехота, выполняют фундаментальные задачи. Но сама война проходит через эволюцию и становится чрезвычайно зависимой от того, кто быстрее и сильнее в применении технологий и в правдивой верификации того, что происходит на поле боя", - подчеркнул президент.
Глава государства сообщил, что только за прошлый год украинские беспилотники поразили почти 820 тысяч вражеских целей. Каждое поражение фиксируется, что позволяет не только подтверждать результаты, но и использовать их в бонусной системе оценки работы военных.
По словам Зеленского, подразделения получают электронные баллы за каждое подтвержденное поражение. Эти баллы можно обменивать на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, технику и снаряжение на платформе Brave1 Market.
"За декабрь наши подразделения достигли результата в виде 35 тысяч уничтоженных оккупантов. Спасибо вам за этот результат", - отметил президент.
Зеленский также подчеркнул важность дальнейшего развития системы защиты от российских ударных дронов, в частности "Шахедов". По его словам, количество успешных перехватов вражеских дронов должно значительно возрасти.
После начала полномасштабного вторжения Украина существенно увеличила объемы производства вооружения и активизировала внедрение современных технологий, которые уже используются на передовой.
В частности, доля оружия, техники и боеприпасов, которые Агентство оборонных закупок заказывает у украинских производителей, за год выросла с 46% до 82%.
Параллельно Украина и Франция работают над запуском совместного производства дронов для нужд ВСУ - такие мощности могут появиться как в Украине, так и во Франции.
Кроме этого, чешская компания вместе с волонтерами поставляет Украине FPV-дроны на оптоволокне, созданные с использованием технологий, заимствованных из перехваченных российских беспилотников.
Также сообщалось о достижении договоренностей с Данией об открытии совместной линии по производству дальнобойных дронов. В то же время продолжаются переговоры с США о масштабной сделке на 50 млрд долларов, направленной на развитие беспилотного производства.
Президент Владимир Зеленский отметил, что проект этого соглашения уже передан американской стороне, а реализация программы возможна после завершения войны.