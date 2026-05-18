UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Понад 700 залпів за раз: "Мадяр" розкрив, чим Кремль прикриває Москву

20:13 18.05.2026 Пн
2 хв
Москву прикривають десятки систем ППО, але українські дрони прорвали захист
aimg Марія Науменко
Фото: російські силовики патрулюють центр Москви поблизу Кремля (Getty Images)

Після масованої атаки безпілотників на Москву командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді розкрив деталі російської системи ППО та заявив про її вразливість.

За словами "Мадяра", після атаки російська влада намагається зберігати "інформаційний блекаут", поєднуючи цензуру з демонстрацією "нормальності". Він також іронічно висловився щодо реакції Кремля на удари по російській столиці.

"Пельмень, отримавши чистий удар, увімкнув окуня", - прокоментував він.

Командувач СБС заявив, що систему ППО Москви забезпечують понад 100 пускових установок комплексів С-300, С-400 і С-500, а також більш як 50 зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1/С2".

За його словами, сукупний одночасний залп цієї системи може перевищувати 700 зенітних керованих ракет.

"Велич імперії закінчується там, де починається проста математика системного глибинного ураження", - написав Бровді.

Він також заявив про намір України й надалі нарощувати можливості далекобійних ударів та подякував підрозділам СБС, ССО, СБУ і ГУР, які брали участь в операціях глибинного ураження.

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Росія зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Основними цілями стали Москва та Московська область.

У Міноборони України сьогодні заявили, що Сили оборони вперше вразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу "Солнечногорська", а також кілька підприємств, пов’язаних із виробництвом мікроелектроніки.

Водночас у СБУ уточнили, що під удар, окрім НПЗ, потрапила нафтопереробна станція "Володарське" і завод "Ангстрем". Підприємство виробляє напівпровідники для російського військово-промислового комплексу та перебуває під санкціями США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїнаМоскваППО