Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Более 700 залпов за раз: "Мадяр" раскрыл, чем Кремль прикрывает Москву

20:13 18.05.2026 Пн
2 мин
Москву прикрывают десятки систем ПВО, но украинские дроны прорвали защиту
aimg Мария Науменко
Фото: российские силовики патрулируют центр Москвы вблизи Кремля (Getty Images)

После массированной атаки беспилотников на Москву командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди раскрыл детали российской системы ПВО и заявил о ее уязвимости.

По словам "Мадяра", после атаки российские власти пытаются сохранять "информационный блэкаут", сочетая цензуру с демонстрацией "нормальности". Он также иронично высказался относительно реакции Кремля на удары по российской столице.

"Пельмень, получив чистый удар, включил окуня", - прокомментировал он.

Командующий СБС заявил, что систему ПВО Москвы обеспечивают более 100 пусковых установок комплексов С-300, С-400 и С-500, а также более 50 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1/С2".

По его словам, совокупный одновременный залп этой системы может превышать 700 зенитных управляемых ракет.

"Величие империи заканчивается там, где начинается простая математика системного глубинного поражения", - написал Бровди.

Он также заявил о намерении Украины и в дальнейшем наращивать возможности дальнобойных ударов и поблагодарил подразделения СБС, ССО, СБУ и ГУР, которые принимали участие в операциях глубинного поражения.

Напомним, в ночь на 17 мая Россия подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Основными целями стали Москва и Московская область.

В Минобороны Украины сегодня заявили, что Силы обороны впервые поразили Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу "Солнечногорская", а также несколько предприятий, связанных с производством микроэлектроники.

В то же время в СБУ уточнили, что под удар, кроме НПЗ, попала нефтеперерабатывающая станция "Володарское" и завод "Ангстрем". Предприятие производит полупроводники для российского военно-промышленного комплекса и находится под санкциями США.

Российская ФедерацияУкраинаМоскваПВО