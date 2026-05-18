Более 700 залпов за раз: "Мадяр" раскрыл, чем Кремль прикрывает Москву

По словам "Мадяра", после атаки российские власти пытаются сохранять "информационный блэкаут", сочетая цензуру с демонстрацией "нормальности". Он также иронично высказался относительно реакции Кремля на удары по российской столице.

"Пельмень, получив чистый удар, включил окуня", - прокомментировал он.

Командующий СБС заявил, что систему ПВО Москвы обеспечивают более 100 пусковых установок комплексов С-300, С-400 и С-500, а также более 50 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1/С2".

По его словам, совокупный одновременный залп этой системы может превышать 700 зенитных управляемых ракет.

"Величие империи заканчивается там, где начинается простая математика системного глубинного поражения", - написал Бровди.

Он также заявил о намерении Украины и в дальнейшем наращивать возможности дальнобойных ударов и поблагодарил подразделения СБС, ССО, СБУ и ГУР, которые принимали участие в операциях глубинного поражения.