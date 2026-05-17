У Путіна спробували пояснити, чому не застосовують "ядерку" за удари України по Москві
Спікер Путіна Дмитро Пєсков спробував пояснити, що для Кремля означає "ядерне стримування". Його слова були сказані після того, як вночі Росія і зокрема Москва - пережили одну з наймасштабніших атак України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Після нічних атак один із російських пропагандистів Павло Зарубін вирішив Пєскову поставити запитання, яке фактично стосувалося застосування ядерної зброї щодо України. Питання його звучало так:
"У людей виникає питання... ну ось є у нас ці потужні бомби, і що? Ядерну державу, виявляється, можна і покусувати, і кусати", - запитав Зарубін, коментуючи удари по російських тилах.
У відповідь прессекретар Кремля вирішив виправдатися тим, що неможливість загрожувати існуванням ядерній державі - це фактично і є "ядерне стримування".
"Ядерній державі не можна загрожувати, не можна загрожувати її існуванню. Ось це дає можливість нам бути в цьому впевненим, і це є основою ядерного стримування. Ядерне стримування - це невід'ємна частина і наріжний камінь у цілому нашої національної безпеки", - відповів Пєсков.
Що передувало
Нагадаємо, що в ніч на 17 травня Росія пережила одну з наймасованіших атак. Здебільшого під удар потрапили Москва і Московська область.
У Міноборони України сьогодні заявили, що Сили оборони вперше вразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу "Солнечногорська", а також низку підприємств, пов'язаних із виробництвом мікроелектроніки.
Крім того, в СБУ уточнили, що під удар, окрім НПЗ, потрапила нафтопереробна станція "Володарське" і завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для військово-промислового комплексу Росії і перебуває під санкціями США.