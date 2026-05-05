У РФ оголосили тривогу через дрони і ракети: завод у Чебоксарах потрапив під удар
У РФ одразу в кількох містах оголошували ракетну і дронову небезпеку. Повідомлялося про влучання ракети в завод "ВНИИР-ПРОГРЕСС" у Чебоксарах, також ППО працювала в Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
"Вибухи прогриміли в Чебоксарах і Казані - у містах працює ППО", - повідомили OSINT-канали.
У повідомленнях також ідеться про те, що жителі чули серії ударів у різних районах, перед цим лунали сирени ракетної небезпеки. У небі бачили спалахи, в одному з районів піднімався дим.
OSINT-канали написали про влучання ракети в завод "ВНИИР-ПРОГРЕСС" у Чебоксарах. Паралельно вибухи чути і в Казані - за словами жителів, там прогриміло вже понад п'ять ударів у місті та передмістях.
Також у паліках повідомляли, що уламки безпілотника впали на торговий центр у Чебоксарах.
Небезпека для Москви
Крім того, мер Москви Сергій Собянін писав про атаку дронів на російську столицю, унаслідок чого нібито спрацювала ППО, і служби ліквідують наслідки від уламків, що впали.
Ще в пабліках інформували, що жителі Татарстану і Чувашії чули вибухи в небі.
Через загрозу у повітрі тимчасові обмеження ввели в аеропортах Самари, Казані, Нижньокамська, Пензи, Ульяновська, Оренбурга, Уфи, Тамбова, Чебоксар, Орська, Іжевська та Пермі.
Зазначимо, "ВНИИР-ПРОГРЕСС" у Чебоксарах - це завод з виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет.
РБК-Україна писало в листопаді, що Сили Оборони України вразили це підприємство.