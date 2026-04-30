ua en ru
Чт, 30 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Ротації на фронті Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ключова установка одного з найбільших НПЗ Росії палає після удару дронів СБУ

13:38 30.04.2026 Чт
2 хв
Безпілотники "завітали" на завод, розташований за 1500 км від України
aimg Валерій Ульяненко
Ключова установка одного з найбільших НПЗ Росії палає після удару дронів СБУ Ілюстративне фото: Україна знову атакувала НПЗ у Пермі (Getty Images)

СБУ завдала нового удару по об'єктах одного з найбільших російських НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у Пермі. Було уражено ключовий вузол первинної переробки нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Читайте також: Путін вперше відреагував на серію ударів України по НПЗ у Туапсе

"Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вже другий день поспіль успішно відпрацювали по нафтоінфраструктурі РФ поблизу Пермі. Сьогодні "бавовна" палає на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованому за понад 1500 км від України", - йдеться у заяві.

Цей НПЗ є одним із найбільших у країні-агресорці потужністю майже 13 млн тонн на рік. Завод забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії.

Згідно з попередньою інформацією, під ударом опинилася установка АВТ-4 - ключовий вузол первинної переробки нафти. Установка фактично вийшла з ладу внаслідок ураження вакуумної та атмосферної ректифікаційних колон, які охоплені полум'ям після вибухів.

Крім того, СБУ повторно уразила лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Пермь", яка забезпечує постачання нафти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Після атак безпілотників там з’явилися нові осередки пожежі.

"Ворог має усвідомити просту річ: у нього більше немає "безпечного тилу". Віддаленість більше не гарантує захисту - кожен регіон, де підприємства працюють на війну проти України, є досяжним", - наголосили у СБУ.

Нагадаємо, в середу, 29 квітня, дрони СБУ вперше завдали удару по нафтовій інфраструктурі поблизу Пермі. Тоді пожежу було зафіксовано на лінійній виробничо-диспетчерській станції, яка забезпечує подачу нафти на НПЗ. Майже всі резервуари на об'єкті охопив вогонь.

Зазначимо, після першої хвилі вибухів у Пермі стався викид небезпечних речовин - в небі утворився характерний білий "гриб". Місцевих мешканців попередили про те, що сталася аварія з викидом небезпечної речовини.

РБК-Україна також писало, що на НПЗ у Пермі вже другу добу поспіль пожежа і чутно вибухи. Згідно з оприлюдненими відео, лопнув четвертий резервуар, небо затягнуло густим димом, а з прилеглих районів евакуюють людей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки України Російська Федерація НПЗ Дрони
Новини
Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО