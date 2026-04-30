"Гриб" над Перм'ю та евакуація: все, що відомо про удар за понад 1500 км від України

Українські безпілотники другий день поспіль атакують один із найбільших нафтопереробних заводів Росії у Пермі - за понад 1500 км від України. Вогонь не вщухає.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про атаку на цей момент.

Головне: Другий день поспіль: дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вже вдруге атакують нафтову інфраструктуру поблизу Пермі. НПЗ зупинено: під удар потрапив "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" - один із найбільших заводів Росії потужністю 13 млн тонн на рік. Чотири резервуари знищено: безпілотник "Лютий" влучив безпосередньо у вакуумну колону АВТ-4, після чого вогонь перекинувся на атмосферну ректифікаційну колону. Паралельний удар по трубопроводу: одночасно повторно атаковано лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Перм", що подає нафту на завод. Місто в диму: скасовано громадський транспорт, уроки у школах і заняття у виші переведено на дистанційний формат, оголошено евакуацію з прилеглих районі.

Що уражено на НПЗ

Під удар потрапив "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" - завод потужністю близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. Він постачає паливо як цивільному сектору, так і армії Росії.

Безпілотники влучили в установку АВТ-4 - ключовий вузол первинної переробки нафти. Внаслідок удару зайнялися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони. Їх ураження фактично вивело установку з ладу повністю.

Паралельно СБУ повторно вдарила по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Перм", яка подає нафту на завод.

Фото: Дим від атаки розтягнувся на 450 км (t.me/exilenova_plus)

Чотири резервуари знищено

На відео з місця подій, яке поширюється в соцмережах, видно густий чорний дим і відкрите полум'я. Лопнув уже четвертий резервуар з нафтою.

Фото: уточнено наслідки удару по НПЗ (t.me/kiber_boroshno)

Аналітики "Кіберборошна", які відстежують відкриті джерела, верифікували удар. За їхніми даними, безпілотник "Лютий" влучив безпосередньо у вакуумну колону АВТ-4, після чого вогонь перекинувся на сусідню атмосферну ректифікаційну колону.

Фото: на території НПЗ горить щонайменше 4 резервуари ( (t.me/kiber_boroshno)

"Можемо пітвердити, що на ЛПДС "Пермь" станом на 13:15 30.04 знищені або горять мінімум 4 резервуари об'ємом 50 000 м³ кожен - сумарна охоплена ємність становить 200 000 м³ товарної нафти", - йдеться у заяві OSINT-фахівців.

Ситуація на місці станом на зараз:

установку АВТ-4 повністю виведено з ладу;

роботу підприємства зупинено;

громадський транспорт скасовано;

у школах і вишах міста скасовують заняття або переводять студентів на дистанційне навчання через загрозу задимлення;

чути оголошення про евакуацію з прилеглих районів.

Що каже влада РФ

Місцева влада традиційно применшує наслідки удару.

"Постраждалих та значних руйнувань немає. Життя та здоров'ю мешканців нічого не загрожує. Загрози хімічної небезпеки немає", - написав губернатор Пермського краю Дмитро Махонін

Тим часом на відео, знятому місцевими жителями, картина зовсім інша - суцільний дим і вибухи.

В СБУ підтвердили ураження стратегічного для РФ заводу

"Ворог має усвідомити просту річ: у нього більше немає "безпечного тилу". Віддаленість більше не гарантує захисту - кожен регіон, де підприємства працюють на війну проти України, є досяжним", - йдеться у заяві СБУ.

СБУ також наголосила, що продовжить системно уражати подібні об'єкти.