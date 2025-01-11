Понад 50 суден російського "тіньового флоту" належать дубайським компаніям, - Yle

Наприкінці минулого року у Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією. Після цього Фінляндія затримала судно Eagle S, ймовірно, це танкер "тіньового флоту" РФ, який пропливав у районі, де стався обрив кабелів.

Нещодавно стало відомо, що Фінляндія підозрює сімох членів екіпажу судна у вандалізмі за обтяжуючих обставин. Їм заборонили виїжджати з країни.

Зауважимо, що днями з'явилась інформація, що США планують запровадити додаткові санкції проти Росії. Метою мали стати танкери, що перевозять російську нафту.

Ба більше, ми писали, що найбільші порти Китаю закрили вхід для танкерів "тіньового флоту" Москви.

Водночас, РБК-Україна писало, що вчора, 10 січня, США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній РФ і не тільки.

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