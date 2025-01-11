Более 50 судов российского "теневого флота" принадлежат дубайским компаниям, - Yle

В конце прошлого года в Балтийском море были повреждены подводные кабели связи между Финляндией и Эстонией. После этого Финляндия задержала судно Eagle S, вероятно, это танкер "теневого флота" РФ, который проплывал в районе, где произошел обрыв кабелей.

Недавно стало известно, что Финляндия подозревает семерых членов экипажа судна в вандализме при отягчающих обстоятельствах. Им запретили выезжать из страны.

Заметим, что на днях появилась информация, что США планируют ввести дополнительные санкции против России. Целью должны были стать танкеры, перевозящие российскую нефть.

Более того, мы писали, что крупнейшие порты Китая закрыли вход для танкеров "теневого флота" Москвы.

В то же время, РБК-Украина писало, что вчера, 10 января, США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ и не только.

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