США посилять нафтові санкції проти Москви, - Reuters

США планують запровадити додаткові санкції проти Росії та скоротити її доходи для війни в Україні. Метою стануть танкери, що перевозять російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Адміністрація президента Джо Байдена прагне посилити підтримку України до вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа 20 січня, враховуючи часті скарги лідера республіканців на вартість підтримки України з боку США. Поки незрозуміло, яким буде підхід Трампа до санкцій проти Росії.

Джерела повідомили, що адміністрація Байдена планує санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту, продану за ціною, вищою за встановлений Заходом ліміт у 60 доларів за барель. Росія використовувала цей так званий тіньовий флот зі старіючих суден, щоб обійти ліміт. Багато з суден менш безпечні і схильні до розливів нафти, кажуть експерти із судноплавства.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США запровадили санкції проти десятків таких суден із флоту, який, за оцінками, налічує сотні, щоб скоротити її можливості з фінансування вторгнення.

Через обмеження Росія переорієнтувала свої продажі нафти до Китаю та Індії, які були готові купувати російську сиру нафту, яку зазвичай продають зі знижкою порівняно із загальним ринком, навіть якщо продають за ціною, що перевищує встановлену межу.

"Це буде великий пакет", - сказало одне з джерел. Інше джерело сказало, що санкції, ймовірно, також включатимуть заходи проти людей, залучених до деяких мереж, які торгують нафтою вище встановленої цінової межі.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила агентству Reuters минулого місяця, що США розглядають можливість запровадження додаткових санкцій щодо танкерів і не відкидають запровадження санкцій щодо китайських банків, оскільки прагнуть скоротити доходи Росії від продажу нафти та обмежити доступ до закордонних поставок для ведення війни проти України.